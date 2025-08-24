Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nem az én stílusom” — Malcolm McDowell köszöni, de nem kér a menyéből, Lily Collinsból

2025.08.24.
Lily Collins sokak kedvenc sorozata, az Emily Párizsban főhősnője a színészi tehetsége mellett arról is ismert, hogy Phil Collins lánya, és nem utolsósorban Malcolm McDowell színész menye. Előbbi apaszerepéből adódóan valószínűleg mindenért odavan, amit a lánya csinál, utóbbi azonban nincs mindig elragadtatva a színésznőtől.

A People magazinnak adott interjút Malcolm McDowell, amelyben fia feleségéről, Lily Collinsról is kérdezték a sztárt, aki el is mondta a véleményét a színésznőről és az Emily Párizsban című sorozatról. 

Malcolm McDowell nem rajong Lily Collins sorozatáért
Malcolm McDowellnek Emilyvel van baja, nem Lilyvel

Malcolm McDowell nemet mond az Emily Párizsban sorozatra. A 82 éves színész egy exkluzív interjúban elmondta, hogy nem tetszik neki a Netflix sorozata, amelyben menye, Lily Collins játszik főszerepet, és amely egy fiatal nőről szól, aki egy munkalehetőség miatt Párizsba költözik.

„Őszintén szólva, ez nem az én műfajom, és Lily is tudja ezt” – mondja McDowell, utalva fia, Charlie McDowell feleségére és annak népszerű sorozatára.

„De én vagyok a menyem legnagyobb rajongója. Szerintem ő abszolút az egyik legnagyobb színésznő” – folytatja az Et Tu sztárja.

Lily Collins és Charlie McDowel rendező-forgatókönyvíró 2021 szeptemberében házasodtak össze. A pár idén bejelentette első gyermekük, Tove Jane érkezését, aki béranya közreműködésével jött világra.

