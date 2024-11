Nepogyerekek, akik híresebbek lettek, mint sztárszüleik

Amikor azt haljuk, nepobaba, valamelyik híresség elkényeztetett csemetéje jut eszünkbe, akinek tehetséget keveset adott a sors, de ez egyáltalán nem zavarja meg a szüleit abban a törekvésükben, hogy a kölyökből is sztárt csináljanak. De azok a fiatal színészek, énekesek is eszünkbe juthatnak, akiknek szülei sztárok, és ugyan tehetséggel ők maguk is rendelkeznek, de nem többel, mint a nem híres szülők gyerekei, akik elől esetleg lehetőségeket vesznek el azzal, hogy nekik nem kell megküzdeniük az első néhány lehetőségért. De mi van azokkal a szupersztárokkal, akiknek karrierjét ugyan a szülei lökték be, de a tehetségük és a szorgalmuk sokkal magasabbra juttatta őket, mint a szüleiket valaha? Ők jönnek most.

Chris Pine apja szintén színész volt, de a sztár sikerei bőven meghaladják híres apjáét

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Sztárok, akik túlléptek a szüleik sikerein

Chris Pine

Chris Pine-t talán az apja vezette be a bizniszbe, de az ifjú Pine beletette a munkát, hogy Kalifornia legmagasabb királyságában uralkodjon. Pine első színészi fellépése az NBC klasszikusának, az ER-nek a forgatásán volt, de onnantól, hogy az akkor 22 éves színész csatlakozott a Neveletlen hercegnő 2. című film stábjához Anne Hathaway szerelmeként, karrierje felfelé ívelt.

Angelina Jolie sikerei is meghaladták apja sikereit

Forrás: AFP/AFP or licensors

Angelina Jolie

Angelina Jolie színészi képességeit Oscar- és Emmy-díjas édesapjától, Jon Voighttól szerezte. Hétéves volt, amikor apja mellett szerepelt, és nem szégyellte megmutatni filmes génjeit. Honnan tudjuk? Mert később több mint 20 filmben játszott, és 2008 óta a Kung Fu Panda-franchise Tigress hangja. És most már 120 millió dollárt ér, de ki számolja? Jolie-nak Oscar- és Golden Globe-díjak vannak az Észvesztő című filmben nyújtott szerepéért — egy sor más mellett —, szerződést kötött a Walt Disney stúdióval, és Hollywood egyik legtöbbet emlegetett házassága van a háta mögött.

Miley Cyrus Billy Raynek köszönheti az indulást, de ma már jóval híresebb, mint apja valaha

Forrás: Getty Images

Miley Cyrus

Miley Cyrus apja, Billy Ray Cyrus az 1992-es „Achy Breaky Heart” című slágerének ledobása után mindent vitt. Miley 10 éves volt, amikor apjának hála megkapta a Disney Hannah Montana című sorozatának címszerepét. A mainstream színésznő 2006 tavaszán, mindössze 13 évesen debütált, és azóta is sikert sikerre halmoz. A Hannah Montana 100 epizódja epizódonként átlagosan 4,4 millió nézőt vonzott. Emellett kilenc stúdióalbumot vett fel, köztük két Disney-projektet és egy slágereket tartalmazó élő összeállítást, két Grammyt nyert, nyolc jelölést kapott.