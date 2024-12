Miley Cyrus hálás Pamela Andersonnak — Az énekesnő a The Last Showgirl betétdaláért kapott Golden Globe-jelölést

Miley Cyrus december 9-én megjelent Beautiful That Wayt című dala Golden Globe-jelölést kapott a legjobb eredeti dal - mozifilm kategóriában. Miután bejelentették Cyrus jelölését, az énekesnő megköszönte Pamela Andersonnak és Gia Coppolának a felkérést.

Miley Cyrus megköszönte a Goden Globe-jelölést Pamela Andersonnak és Gia Coppolának, akik maguk is jelöltek a The Last Showgirl című filmért

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

„Megtiszteltetés, hogy a barátaim és munkatársaim, Andrew Wyatt és Lykke Li mellett jelöltek a legjobb eredeti dalra a Golden Globe-on és a Critics Choice Awards-on. Pamela nagylelkűen megosztja velünk a pillanatot. Továbbra is drukkolok neki; olyan jó nézni, ahogy ragyog” — írta Cyrus az Instagramon Andersonról, aki 35 évnyi hollywoodi pályafutása során először kapott jelölést komoly szakmai díjakra.

Cyrus a posztot azzal zárta, hogy köszönetet mondott a rendezőnek is: „Köszönöm, Gia Coppola, hogy meghívtál, hogy részese legyek a The Last Showgirl című gyöngyszemednek”.

Miley Cyrus gyerekkora óta imádja Pamela Andersont

„Pamela mélyen beleivódott az édesanyámmal kapcsolatos legkorábbi emlékeimbe. Mindketten imádtuk Pamet, és még mindig imádjuk” — mondta az énekesnő a Variety-nek.

„Az anyukámmal töltött idők és az a néhány alkalom, amit Pammel tölthettünk, rengeteg érzelmet idézett fel bennem. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelent neki ez a film, nemcsak mint színésznőnek, hanem mint egy igazán különleges embernek. Nagyra tartom azt a méltóságteljes fejlődést, amin végig ment, és ami a The Las Showgirlben is tükröződik” — méltatta Pamela Andersont a Grammy-díjas énekesnő.

Pamela Andersont a filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-ra is jelölték. A produkcióban szerepet kapott Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Billie Lourd, Kiernan Shipka és Brenda Song is. A jelöléssel kapcsolatos nyilatkozatában Anderson háláját fejezte ki, és köszönetet mondott Cyrusnak, Li-nek és Wyattnek a munkájukért.

„Ebben a gyönyörű jelölésben része van a The Last Showgirl-családomnak, a saját családomnak és a keményen dolgozó társaimnak is, akikkel együtt vehettem részt ezen az izgalmas utazáson” — írta Anderson a nyilatkozatában. „Sosem késő álmodni, újra kezdeni, nyitottnak maradni a lehetőségekre” — tette hozzá a színésznő.