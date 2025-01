Ezeknek a sztároknak malacuk volt - Videó

Ha a sztárokra gondolsz, felmerülhet benned, hogy milyen szerencsés emberek, hiszen azzal foglalkoznak, amivel akarnak, ismertek, gazdagok, sokan közülük még szépek is, és naná, hogy nagyon boldogok. Ha ez nem is mindig igaz, tény, hogy a nagy részük szerencsés helyzetben van, ám köztük is vannak, akik akkora mázisták, hogy nekik tényleg malacuk volt vagy van!

Emma Thompson is olyan sztár, akinek malaca van — még a nanny McPhee premierjére is magával vitte

Forrás: World Premiere Of Nanny Mcphee And The Big Bang - London/Full Length

Sztárok, akiknek szó szerint malacuk volt!

Még az ágyában is altatta rózsaszín pajtását Miley Cyrus. Bubba Sue mindenhova elkísérte a gazdáját, és ha kellett, még repülőre is szállt vele. Úgy gyakorolta Max nevű malacával a különböző trükköket Geri Horner, mint egy igazi edző. A Spice Girls vörös dívájának birtokán egy kis farm is helyet kapott, ahol Max volt a király. A vörös szőnyegen is disznóval jelent meg Emma Thompson, miután a Nanny McPhee és a nagy bumm című filmben szerepelt, mert úgy gondolta, az ünneplés nemcsak őt illeti meg. Villámgyors tempója miatt kapta a Schnelly nevet Schwarzenegger törpemalaca, aki még egy online sakkozásra is bármikor kapható. Születésnapi ajándékként kapta négylábú kabaláját Barbra Streisand. A volt férje, Elliot Gould lepte meg ezzel a nem mindennapi „csomaggal”, amire szemmel láthatóan a díva sem számított. Megan Fox is szívesen osztozkodott egy malaccal a házán; de csak addig, amíg az exférje ki nem adta a patás útját, mondván „az mindenre és mindenkire rá akart mászni. Még a vendégekre is.” Végül a pasi is repült!