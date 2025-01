Megdöbbentő átváltozás - Timothée Chalamet jó néhány kilót felszedett

Timothée Chalamet nagy kíhívásnak tartotta, amikor elvállalta Bob Dylan szerepét az A Complete Unknown című filmben. A karektert kedvéért nemcsak a viselkedését és a testbeszédét alakította a legendás zenészhez hasonlóvá, hanem jelentős testi átalakuláson is átment: körülbelül 9 kilót hízott.

Timothée Chalamet Oscar-díjat kaphat Bob Dylan megformálásáért

Timothée Chalamet teljesen átlényegült

A színész az NPR All Things Considered műsorában mesélt arról, milyen komoly munkát fektetett abba, hogy hitelesen ábrázolhassa Dylant. „Meg kellett tanulnom a gesztusait, a viselkedését, de valamiről még nem esett szó, 9 kilót híztam” - nyilatkozta Timothée Chalamet, akit a szerepért Oscar-díjra is jelöltek. A film rendezője, James Mangold is megerősítette, hogy Chalamet még Dylannél is vékonyabb volt a forgatás előtt, így muszáj volt híznia. Chalamet arról is beszélt, hogy szinte „át kellett itatódnia” Dylan karakterével, megtanult gitározni, harmonikázni, énekelni, sőt, a mozgásában is megpróbálta pontosan visszaadni Dylan stílusát. Mangold és Chalamet már a munkafolyamat alatt megerősítették, hogy az A Complete Unknown egy hiteles zenei alkotás lesz, ahol a színészek saját hangjukon énekelnek. „Ez egy film a zenéről és a zenészekről. Hitelesnek kell lennie” - fejtette ki Chalamet.

Bob Dylan hitt Chalamet-ben

Bob Dylan már 2024 decemberében támogatásáról biztosította a produkciót. „Timmy zseniális színész, így biztos vagyok benne, hogy teljesen hihető lesz, mint én. Vagy egy fiatalabb én. Vagy valaki más én” - írta viccelődve az X-en. A legfiatalabb Oscar-jelölt, Chalamet pedig amikor megkérdezték, mint mondana, ha találkozhatna Bob Dylannel, ezt felelte: „Csak köszönetet mondanék. És nem a szerepért, nem a lehetőségért. Köszönöm a munkáját”.