Újra visszatér a képernyőre a volt hercegnő

Meghan Markle január 1-jén, egy tengerparton készült videóval jelentkezett először az Instagramon, és ezzel egyértelművé tette, hogy izgalmas tervei vannak 2025-re. Két héten belül, január 15-én visszatér a képernyőre a "With Love, Meghan" című új sorozatával a Netflixen. Az új Instagram-oldalán, amely az első poszt után már közel 900 ezer követőt szerzett, Meghan megosztotta a sorozat első hivatalos előzetesét.

Meghan Markle újra visszatér a tv nézők elé

Forrás: Northfoto

Visszatér a tv képernyőre

A videóban olyan hétköznapi pillanatokban látható, mint a főzés, sütés, kertészkedés és vásárlás.

Annyira örültem, hogy megoszthattam veletek! Remélem, annyira élvezitek majd a műsort, mint amennyire én élveztem annak elkészítését. Kívánok mindenkinek egy csodálatos új évet! Köszönjük a fantasztikus csapatunknak és a Netflix csapatának a támogatást és az élményt!

A Netflix hivatalos oldalán így írnak a "With Love, Meghan" című sorozatról: A With Love, Meghanban Meghan a konyhában, a kertben és még a méhkasban is velünk lesz, miközben régi és új barátokat fogad.

Megosztja kedvenc tippjeit és trükkjeit a főzéshez, kertészkedéshez, kézműveskedéshez

és egyéb tevékenységekhez. Megmutatja, hogyan tehetjük szebbé az életünket a legapróbb részletekkel, és hogy a legfontosabb, amit tehetünk, az emberek összekapcsolása. Akár ajándékot készítünk a vendégeknek, akár ehető virágokat adunk a reggelinkhez, a szándék számít igazán.