Elmarad a BAFTA after partyja, mert tűz ütött ki a helyszínt adó luxusszállodában

Mintegy 100 embert evakuáltak, miután tűz ütött ki egy londoni luxushotelben, amely a BAFTA egyik after partyjának helyszíne lett volna. Húsz tűzoltóautó és 125 tűzoltó volt a helyszínen a Chiltern Firehouse-ban, a Baker Street közelében. A londoni tűzoltóság közölte, hogy pénteken 14.52-kor hívták ki őket a helyszínre, a tűz oka egyelőre ismeretlen.

A Chiltern Firehouse a BAFTA utáni Netflix-afterparty helyszíne lett volna

Forrás: Shutterstock

A brit sztárok kedvenc helye, a BAFTA after partyk egyik helyszíne, a Chiltern Firehouse égett

A szállodában keletkezett tüzet péntek este már sikerült megfékezni, de a szomszédos épületben még mindig ég. Az éjszakánként 760 fontot érő helyszín vasárnap a Netflix BAFTA-díjkiosztó partijának adott volna otthont. A Firehouse bárja és étterme népszerű a brit sztárok, valamint a fővárosba látogató hírességek körében. Taylor Swift a tavalyi Wembley-i koncertjei befejezése után választotta a hitel bárját éjszakai szórakozásra, de az évek során olyan sztárokat is láttak itt, mint Tom Cruise és Kate Moss.

A tűzoltóság korábbi közleménye szerint a tűz „a földszintről a tetőre vezető csatornákban” keletkezett, és „a tetőn lévő üzemcsarnok is lángokban áll”. A London belvárosának előkelő Marylebone negyedében található szálloda körül kordont állítottak fel, amely megakadályozza a közeli utcák megközelítését is. A szálloda valószínűleg egy ideig zárva marad, rengeteg javításra, felújítási munkára van szükség, hogy újra üzemelni tudjon. Így a BAFTA-gála utáni after party is elmarad.