Sztárdömping a Bridget Jones-Bolondulásig film bemutatóján

Sztárdömping a javából! Rengeteg híresség volt kíváncsi a legújabb Bridget Jones részre. A kétszeres Oscar-díjas Renée Zellweger hosszabb kihagyás után végre visszatért abba a szerepbe, amely meghatározta a karrierjét, és persze sok romantikus lelkületű rajongók életét. Ő az a nő, akinek utánozhatatlan viszonya az élethez és a szerelemhez újraértelmezett egy egész műfajt.

Sztárdömping: Bridget Jones visszatért még egyszer utoljára

Fotón: Sáfrány Emese

Forrás: Szabolcs László

Sztárdömping: Bridget Jones visszatért, még egyszer utoljára

A sorozat negyedik részében Bridget újra egyedül van, négy éve megözvegyült, miután Mark Darcy (az Oscar-díjas Colin Firth) meghalt egy humanitárius misszió közben Szudánban. Bridget így egyedülálló anyaként neveli a kilencéves Billyt és a négyéves Mabelt, és érzelmileg ingatag állapotban van, noha kap segítséget hű barátaitól, sőt, még egykori szeretőjétől, Daniel Cleavertől (Hugh Grant) is.

Barátai, Shazzer, Jude és Tom, kollégája, Miranda, az anyja és a nőgyógyásza, dr. Rawlings (az Oscar-díjas Emma Thompson) mind arra bíztatják, hogy találja meg útját az élet és a szerelem felé. Bridget tehát visszamegy dolgozni, sőt, még a randiappokat is kipróbálja, és hamarosan összeakad egy álmodozó, lelkes fiatalemberrel (Leo Woodall a Fehér lótuszból). Miközben a munka, az otthon és a szerelem között egyensúlyoz, Bridgetnek meg kell küzdenie a tökéletes iskolai anyukatársak kritikáival, az apját hiányoló Billy iránt érzett aggodalmaival, miközben kínos interakciókba keveredik fiának ultraracionális tanárával (az Oscar-jelölt Chiwetel Ejiofor). A szereplők közt ott van még az Oscar-díjas Jim Broadbent és a BAFTA-díjas Gemma Jones Bridget szüleinek szerepében, valamint egy új arc, Isla Fisher (Szemfényvesztők, A nagy Gatsby) aki Rebeccát, Bridget új szomszédját alakítja.

De most lássuk is, kik rajonganak Bridget Jonesért még ennyi év után is?

