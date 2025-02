Kiderült, mi okozta John Cena balesetét - nem csak művér folyik a forgatáson

John Cena hetek óta Budapesten forgat, láthattuk helikopterről lógni, a Lánchídon forgatni és tegnap véres arccal is. Elsőre a maszkmesterek hibátlan munkájának tűntek az arcát borító sebhelyek, ám kiderült, nagyon is igaziak. A sztár balesetet szenvedett forgatás közben.

John Cena balesetet szenvedett a Matchbox forgatásán

Forrás: Bors

A helikopteres jeleneteket baleset nélkül megúszta John Cena, a kamera azonban erősebb volt nála

Készül a Matchbox című film, jól haladnak a forgatások, annak ellenére is, hogy egy turisztikai célpont közelében, Budapest szívében történnek a munkálatok, így rengeteg rajongó igyekszik testközelből figyelni az eseményeket, még a helyszínt lezáró szalagokon is átmásznak, és olykor-olykor a felvételekbe is belelógnak, ezzel okozva problémát a stábnak.

Néha adódnak problémák, kisebb balesetek is. Ez történt szombaton is, amikor John Cena lefejelt egy kamerát. A sokadik jelenet után, amikor John Cena visszasétált a kamerához, hogy visszanézze a jelenetet, de nem vette észre az egyik kamerát, és lefejelte az eszközt. Minden bizonnyal nem úszta meg a balesetet sérülés és fájdalom nélkül, de a sztár úgy tett, mintha mi sem történt volna. Nézd meg a Borson a videót a balesetről.