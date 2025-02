Itt a döbbenetes videó: így ugráltak a hollywoodi sztárok a Lánchíd tetejéről — Ha lemaradtál, most megnézheted

Szombaton rendkívüli látványosságban volt része azoknak, akik Budapest belvárosában jártak: a Lánchidat teljesen lezárták, hogy egy nagyszabású hollywoodi akciófilm jeleneteit rögzíthessék. A forgatáson Keanu Reeves és Halle Berry is részt vett, a híd tetejéről hajtottak végre kaszakdőröket megszégyenítő feladatokat. Az akcióhoz több helikoptert is bevetettek, a légi járművek alacsonyan szálltak a Duna felett.

Keanu Reeves és Halle Berry a Lánchíd tetejéről ugrottak

Forrás: Borsonline

A helyszínen kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztették a járókelőket:

Figyelem! Filmforgatás folyamatban. A producerek és a stáb elnézésüket kéri a felmerülő kellemetlenségekért az előkészületek és a forgatás ideje alatt. Köszönjük együttműködésüket, türelmüket és megértésüket!

@borsonline Tiszta Hollywood: Hihetetlen akciójelenetek a Lánchídnál Több világsztár is érkezett Budapestre filmet forgatni. Hogy pontosan melyik produkció forgatásába leshettünk be, azt nem tudni, de az akciójelenetek látványosra sikeredtek. A kaszkadőrök természetesen biztonsági intézkedések mellett hajtották végre a jeleneteket. #bors #budapest #hollywood #világsztár #keanureeves #forgatás #breakingnews #news #breaking #exkluzív #akciófilm #kaszkadőr ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Keanu Reeves új filmje vagy egy titokzatos projekt?

Keanu Reeves eredetileg a The Entertainment System is Down című filmjének forgatása miatt érkezett Budapestre, amelyben többek között Jonah Hill és Zoë Kravitz is szerepel. Azonban a Lánchídon felvett jelenetek nem illeszkednek a sci-fi vígjáték műfajához, és az sem ismert, hogy Halle Berry ebben a produkcióban szerepelne. Erősen valószínűsíthető, hogy a látványos jelenetek egy másik, egyelőre be nem jelentett filmhez készültek. Halle Berry és Keanu Reeves korábban már dolgoztak együtt a John Wick: 3. felvonás – Parabellum című filmben, ami felveti a kérdést, hogy egy esetleges folytatás vagy teljesen új akciófilm forgatása zajlott-e Budapesten.

A Lánchíd és Budapest az elmúlt években több nemzetközi produkció helyszíne is volt, köztük olyan nagy sikerű filmeké, mint a Dűne, a Mentőexpedíció vagy épp a Vörös veréb.