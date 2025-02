John Travolta 71 éves lett: megmutatjuk a legszexibb filmes jeleneteit

John Travolta számtalan filmstílusban bizonyított már, azonban egy dolog a legtöbb esetben közös volt: az észveszejtően vadító tánc, amit valamilyen módon minden szerepébe belecsempészett.

John Travolta a Grease című musicallel robbant be a köztudatba.

Forrás: Shutterstock

John Travolta 71 éves lett

Senkiből lett a világ egyik legnépszerűbb színésze

A kis John már hatéves korában táncórákat vett, bár valószínűleg akkor még nem sejtette, mennyire kifizetődőek lesznek ezek a leckék. Egy hatgyermekes család legfiatalabb tagjaként egészen fiatal korától tudatosan készült a színészi pályára: a középiskolát is otthagyta, hogy teljes mértékben a színjátszásra koncentrálhasson.

Az első, kirobbanó sikert a Grease című filmjével érte el, aminek producere, Allan Carr hónapokig sikertelenül kereste a tökéletes férfi főszereplőt, amíg meg nem látta a tévében Travoltát egy sorozatban.

A színész olyan benyomást tett rá, hogy azonnal három filmre szóló szerződést kötött vele, melynek első darabja a Szombat esti láz volt. Innentől nem volt megállás: egy generáció szerelmesedett bele az ábrándos tekintetű színészbe, aki egyik pillanatról a másikra Oscar-díj várományos szupersztárrá vált, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Grease, a Nicsak, ki beszél filmek, vagy az igazi szakmai elismertséget jelentő Ponyvaregény.

Napjainkra a világ legjobban kereső filmsztárjainak egyike, aki szerepenként átlagosan 20 millió dollárt kap.

Magánélete

Az elképesztő sikerekkel szemben Travolta magánélete nem volt mentes a szörnyű tragédiáktól. Első nagy szerelme a 18 évvel idősebb Diana Hyland volt, akivel a The Boy in the plastic bubble című film forgatása közben jöttek össze és akivel együtt képzelték el az életüket. A színésznőnél azonban mellrákot diagnosztizáltak és a kezelések ellenére 41 évesen elvesztette a harcot a betegséggel szemben.

Travolta a legvégsőkig kitartott szerelme mellett, aki végül a karjaiban halt meg.

Több magányos év után 1989-ben újra rátalált a szerelem és Kelly Preston színésznővel olyan lángoló szerelem lobbant közöttük, hogy két év randevúzás után össze is házasodtak, 1992-ben pedig megszületett első gyermekük, Jett.

Nem sokkal ezután kirándulni indult családjával a magángépén, aminek elektromos hálózata meghibásodott repülés közben, de Travolta képes volt kényszerleszállást végrehajtani, ezzel pedig megmentette a családja életét.

Amikor már minden tökéletesnek tűnt, a sors újra megmutatta a foga fehérjét: egy családi nyaraláson a színész fia, Jett hirtelen elhunyt egy roham következtében. A család a tragédia hatására egy évig teljesen eltűnt a reflektorfényből. A színészházaspár második gyermeke 2010-ben született meg, szintén egy fiú, Benjamin.

2020-ban az élet még egyet rúgott azonban Travoltába: 57 évesen mellrákban meghalt szeretett felesége, Kelly Preston.

A legendás színész karrierje több, mint öt évtizedet ível át, többszöri díjakkal és jelölésekkel, valamint szörnyű szívfájdalmakkal. A nevét az egész világ ismeri, többek között legendás csípőmozgása miatt, amiből most felelevenítjük a legmaradandóbbakat.