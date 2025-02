Már nincs mit tenni: Judi Dench állapota egyre rosszabb, közlekedni sem tud egyedül

A látásom gyakorlatilag teljesen elvesztettem- nyilatkozta nemrégiben a James Bond filmek M-je. Judi Dench 2024 decemberében töltötte be a kilencvenet. Évek óta lehet tudni szembetegségéről, amit hosszú ideig próbáltak az orvosok kordában tartani, de sikertelenül. A kilencvenéves színésznő azt is elárulta, hogy már a mindennapokban is segítségre szorul.

A brit színésznő, Judi Dench generációk kedvence, akit lenyűgöző alakításaiért és karizmájáért a világ minden táján csodálnak. A 90 éves Oscar-díjas díva azonban az utóbbi években egyre komolyabb egészségügyi problémákkal küzd, amelyek megnehezítik mindennapi életét. Judi Dench makuladegenerációval küzd, egy súlyos szembetegséggel, amely fokozatos látásvesztéssel jár. Judi Dench: már az olvasás sem megy neki

Forrás: AFP Judi Dench: már az olvasás sem megy A színésznő őszintén beszélt arról, hogy szembetegsége mennyire befolyásolja nemcsak a munkáját, hanem az egyszerű hétköznapokat is. „Már nem tudok olvasni, képtelen vagyok elolvasni egy forgatókönyvet. Ha valaki leír valamit nekem, azt sem tudom elolvasni” – mondta Dench egy interjúban. Hozzátette, hogy a látásvesztése miatt teljesen új megközelítést kellett találnia ahhoz, hogy legalább egy ideig folytathassa színészi karrierjét. Dench a szövegeit az utóbbi években kizárólag hallás alapján tanulta meg: barátai és családtagjai olvasták fel neki a forgatókönyveket, így képes volt felkészülni a szerepeire. Bár a helyzet nem könnyű, a színésznő azt mondta, hogy ez is egy újabb kihívás az életében, amelyhez alkalmazkodnia kell. Mindig van vele valaki, aki segít Judi Dench nemcsak a szakmájában, hanem a mindennapi életben is támogatásra szorul. Elmondása szerint mindig van mellette valaki, aki segíti őt a hétköznapi tevékenységekben, például a vásárlásban, az otthoni teendőkben vagy épp a közlekedésben. A színésznő számára rendkívül fontos, hogy olyan támogató közeg vegye körül, amely megkönnyíti az életét. Barátai és családtagjai mellett a színésznő humorral is próbálja kezelni a helyzetet. Egy korábbi interjúban például elmesélte, hogy gyakran viccelődnek azzal, milyen különleges életvezetési stratégiákat dolgozott ki a látásvesztése miatt. Mindig megpróbálok nevetni rajta, mert nincs más választásom. Ez az egyetlen módja annak, hogy boldoguljak. Legendás szerepek Judi Dench 1965-ben forgatta első filmjét. A Hajnali négykor című alkotásban figyeltek fel rá a rendezők. Az 1980-as években főleg tévéfilmekben és sorozatokban szerepelt, a mozis áttörést a Szoba kilátással című film hozta el neki, amiért BAFTA-díjat kapott.

Az Oscar-díjat a Szerelmes Shakespeare mellékszerepe hozta el neki, de láthattuk a Csokoládé című filmben Juliette Binoche és Johnny Depp oldalán, nem beszélve kedvenc James Bond-filmjeinkről, ahol Bond főnökasszonyaként, M szerepében ragyogott. Imádtuk a Kikötői hírekben és a Keleti nyugalom - Marigold Hotel bájos nyugdíjasaként is, de a kedvencünk mégis a Hölgyek levendulában című filmben nyújtott alakítása. Utolsó filmjét, a Spiritedet 2022-ben forgatta, a karácsonyi történetben önmagát alakította. Judi Dench nem adja fel Judi Dench története nemcsak szívszorító, hanem inspiráló is. Noha a látásvesztése nagy kihívást jelent számára, továbbra is aktív marad, és a lehetőségeihez mérten folytatja szeretett hivatását. A színésznő arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos a támogatás és az alkalmazkodás, amikor az élet váratlan nehézségekkel állít minket szembe.