Renée Zellweger elárulta: az évek során a magánéletében is Bridget Jones lett belőle

„Fake it till you make it” — mondja az angol, ami magyarul valami olyasmit jelent, hogy „Játszd, amíg valósággá nem válik”. Renée Zelwegernek ez sikerült is, addig játszotta Bridget Jones-t, míg ugyanolyan ügyetlenné vált a magánéletében is.

Renée Zellweger bevallotta, hogy kicsit Bridget Jones lett belőle

Forrás: Getty Images

Renée Zellweger szereti Bridget Jones ügyetlenségét is

Az Oscar-díjas színésznő ismét Bridget Jones-t alakítja a Bridget Jones: Bolondulásig című filmben, amelyben a címszereplő özvegy, két kisgyermekes családanya, akinek két fiatalabb férfi is udvarol, Chiwetel Ejiofor és Leo Woodall alakításában.

A sztár, aki több mint két évtizede alakítja a szerencsétlen hősnőt, a karaktere „hitelességéről, optimizmusáról, humorérzékéről és jóságáról” áradozott.

„Imádom, hogy mennyire nyitott. Imádom a testiségét, imádom, hogy úgy jár, mint egy jó ember, és nyitott mindenre... és imádom, hogy folyamatosan, hitelesen bájos és önmaga. És szeretem, hogy nem érdekli, hogy mit gondolnak mások a szépségről vagy a sikerről, de mégis győzedelmeskedik a saját útját járva” — mesélte a színésznő.

Zellweger négy különböző filmben alakította Bridget Jonest, kezdve a 2001-es Bridget Jones naplójával, amelyet 2004-ben egy folytatás, majd 2010-ben egy újabb film követett.

A színésznő azt is elmondta, hogy soha nem gondolta volna, hogy több mint 20 évvel később újra eljátssza a karaktert. Zellweger hozzátette, hogy az első Bridget Jones-film forgatásán próbálta úgy csinálni, hogy ne rúgják ki, és remélte, hogy nem hagyja cserben a barátait a forgatáson.

Bridget Jones-szal ellentétben Zellweger boldogan randizik egy emberrel: Ant Anstead műsorvezetőjével. A férfi elkísérte őt a film londoni premierjére, és a filmet „abszolút zseniálisnak” írta le, Renée-t pedig őrületesen szexinek.

„Totál belezúgtam! És ezt tudattam is vele” - mondta a férfi.