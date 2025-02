Romantikus filmek Valentin-napra, amiket kötelező megnézni

A romantikus filmek időtállóak, így 2025-ben is kiváló alkalmat teremtenek a közös időtöltésre, a pihenésre és a feltöltődésre. És mivel az idei szerelmesek ünnepe sem telhet el, illatos virágok, szívecskés lufik, bonbonok, plüss macik és egy kis romantikázás nélkül, hoztunk 5 gyönyörű Valentin-napi filmet, ami a párkapcsolatban élőknek és az egyedülállók számára is tökéletes kikapcsolódást tud nyújtani.

A legjobb romantikus filmek Valentin-napra, amiket imádunk újranézni

Forrás: Shutterstock

Romantikus filmek Valentin-napra: szerelmes filmek 1990-től 2025-ig

Ha te is szívesen töltenéd az estédet filmnézéssel, elhoztuk neked a legjobb szerelmes filmeket 1990-2025-ig, a nagy klasszikus drámáktól kezdve az egészen vicces, már-már giccses, csöpögős, mégis imádnivaló szerelmi történetekig, melyek tutira megalapozzák, sőt akár meg is fűszerezik a Valentin-napi hétvégédet. Válogatásunk egyszerre objektív és szubjektív, de bízunk benne, hogy megtalálod köztük a kedvedre való alkotást. Neked melyik a kedvenced?

1. Szerelmünk lapjai (The Notebook, 2004.)

Ez a film egy örök klasszikus, amely egy időtálló szerelem történetét meséli el. Megható, szenvedélyes és könnyfakasztóan gyönyörű. A Szerelmünk lapjai (eredeti cím: The Notebook) 2004-ben bemutatott amerikai romantikus film, melyet Nick Cassavetes rendezett. Nicholas Sparks azonos című regénye alapján készült. Gena Rowlands és James Garner egy idős párt játszik a filmben. Garner felidézi azt az időt, amikor egymásba szerettek párjával, a negyvenes évek elején. Fiatalkori énjüket Rachel McAdams és Ryan Gosling alakítja.

2. Micsoda nő! (Pretty Woman, 1990.)

Egy modern Hamupipőke-történet, amelyben a szerelem a legváratlanabb helyeken talál rá a főhősre. A Pretty Woman az 1990-es évek egyik legnagyobb bevételét produkáló mozija. A jóképű és sikeres Edward Lewis (Richard Gere) üzleti ügyben Los Angelesben tartózkodik, amikor egyik este szórakozásképpen felcsípi az utcán sétáló csinos, de kezdő örömlányt, Viviant (Julia Roberts). Az este kellemesen telik, s másnap a férfi különös ajánlatot tesz a nőnek: megkéri, vegye át partnere szerepét egy igen fontos üzleti héten. Viviannek tetszik az ajánlat, bár gyakran nehéz feladatok elé kerül, ám varázslatos természetességgel és különös megérzéseivel oldja meg a kihívásokat.

3. Valentin-nap (Valentine’s Day, 2010.)

A Valentin-nap (eredeti címe: Valentine’s Day) 2010-ben bemutatott amerikai film. A főszerepekben: Jessica Biel, Jessica Alba, Anne Hathaway és Bradley Cooper láthatóak. Valentin-nap a szerelmesek ünnepe, ám ez a nap sem mentes izgalmas pillanatoktól, fordulópontoktól. Új szerelmi kapcsolatok születnek, és régiek érnek véget, vagy egy régi újjáéled. Szerelmek, szakítások, újrakezdések, ezt a filmet egyszerűen kötelező megnézni 2025-ben is.

4. Csillagainkban a hiba (The Fault in Our Stars, 2014.)

A Csillagainkban a hiba (eredeti címe: The Fault in Our Stars) 2014-ben bemutatott amerikai romantikus filmdráma, amelyet Josh Boone rendezett. Ez egy megható és gyönyörű szerelmi történet két fiatal között, akik a nehézségek ellenére is megtalálják az igaz szerelmet. Csodálatos, igazi léleksimogató filmalkotás, talán ebben a kategóriában az egyik legszebb szerelmes film. Garantáltan megérinti a szívedet.

5. Szerelem a végzeten (Serendipity, 2001.)

Ez egy igazán varázslatos romantikus film, amely bebizonyítja, hogy a sors mindig képes közbeszól, ha igaz szerelemről van szó. Az egész történet, olyan bájos, szinte érezni a levegőben a misztériumot. A Szerelem a végzeten (eredeti címe: Serendipity) 2001-ben bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték, amelyet Peter Chelsom rendezett. A főbb szerepekben John Cusack és Kate Beckinsale.

+1. Bridget Jones: Bolondulásig (Bridget Jones: Mad About the Boy, 2025.)