Nem hagyományos Valentin-napi ajándéköltetek férfiaknak!

Igaz ránk, nőkre, hogy nem hagyjuk az utolsó pillanatra a Valentin-napi ajándékvásárlást. Azonban mindig felmerül a kérdés, mégis mit vegyünk szerelmünknek, amikor már mindene megvan? Csoki? Óra? Túl szokásos! Ha te is hasonló cipőben jársz, akkor most figyelj, ugyanis 8 olyan ötletet adunk, amik közül te is ki fogod tudni választani a párodnak a legklasszabb meglepetést!

Mindannyian ismerjük már a jól bevált Valentin-napi ajándékötleteket. Egy kis csoki, finom éttermi vacsora, csodaszép óra, és egyéb szokásos meglepetések, amik egy idő után lehet, hogy unalmassá fognak válni. Ilyenkor lépnek életbe a nem éppen leghagyományosabb csomagok, amik garantáltan a legjobb ajándékok lehetnek a férfiak számára! Szerelmes Valentin-nap Forrás: Shutterstock/Minerva Studio

Személyre szabott csillagászati térkép Rendelj egy olyan térképet, amelyen a megadott dátum és helyszín alapján láthatóak a csillagok állásai. Ez lehet például egy fontos pillanat, mondjuk az első randi, vagy az esküvőtök dátuma és helyszíne. Egyedi és romantikus emlék, amely nagyon megható tud lenni. Ezáltal akárhányszor ránéztek erre a képre, mindkettőtöket boldogsággal tölt majd el az emlékek varázsa! Kézműves sör vagy borkészítő készlet

Ha a párod kedveli a sörfőzést, vagy éppen a borkészítést, miét ne szerezhetnél neki otthoni készletet? A legszuperebb ötlet arra, hogy élvezhessétek a saját, egyedileg elkészített italotokat, miközben nagyon jól fogtok együtt szórakozni! Vespa túra a városban Fedezzétek fel együtt a várost egy kis robogóval, ami elvisz benneteket bárhová! Jelölj ki még az indulás előtt pár helyet, ahová szívesen elmennél a kedveseddel, így könnyebb dolgotok lesz. Csodálatos kilátás, megannyi szuper együtt eltöltött óra, kalandos élmények, mi kellhet még a szerelmesek napján?

Élményeket tartalmazó kupondoboz Készíts egy dobozt, amelyben különböző kuponok találhatók, például egy romantikus vacsora otthon, egy házimozi est, vagy egy nap a kedvenc tevékenységeitekkel. Ez a szuper ajándék lehetővé teszi, hogy megéljétek a legjobb pillanatokat személyre szabott élményekkel! Szerelmes szívek Forrás: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto/Beata Zawrzel Hőlégballonos kirándulás

Szervezz egy romantikus hőlégballonos utazást, hogy madártávlatból élvezhessétek a lenyűgöző kilátást, miközben együtt lebegtek a magasban! Szerelmes percek, mennyei táj, mi kellhet még? Ez lehet a tökéletes meglepetés számára, ha imádja a magaslest, szeret repülőn utazni, és alig várja, hogy fentről nézhesse a tájat! VR kaland két személyre A virtuális valóság játékait manapság nem csak a férfiak tudják élvezni, éppen ezért szervezhetsz egy pár órás VR kalandot kettőtöknek, ahol együtt szállhattok szembe a gonosszal, vagy épp egymás ellen küzdhettek. Szemüvegeket fel, kezdődhetnek a kalandok! Egyedi termékek közös fényképekkel