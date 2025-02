Selma Blair három új filmmel tér vissza a filmvászonra, köztük a Stay Forte című izraeli–Hamász háborús drámával. A színésznő emellett a Mark és Michael Polish testvérek There There című filmjében, valamint a Silent című természetfeletti thrillerben is szerepet vállalt.

Selma Blair visszatér a filmvászonra

Forrás: Getty Images

A Stay Forte Doron Eran izraeli rendező alkotása, amely három izraeli férfi – Alon Shamiriz, Yotam Haim és Samer Tallaka – történetét mutatja be, akiket a Hamász túszul ejtett az október 7-i dél-izraeli támadás során. A film célja az emberi lélek ellenálló képességének bemutatása. Blair a projekttel kapcsolatban így nyilatkozott: „Ez a film nem csupán egy elbeszélés, hanem egy bizonyságtétel az emberi szolidaritásról és a konfliktusok közepette kialakuló kötelékekről. Megtiszteltetés, hogy részese lehetek ennek a történetnek.”

Selma Blair egy teljesen más műfajban is kipróbálja magát: a Silent című természetfeletti thriller főszereplőjeként Skylart, a hangtervezőt alakítja, aki egy némafilm restaurálása során rejtélyes, gonosz erőkkel szembesül.

A Mark és Michael Polish testvérek There There című filmje szintén figyelemre méltó alkotás. A film egy ikerpár életét követi nyomon, akik negyven évig nem tudtak egymás létezéséről. A különlegessége, hogy Mark és Michael külön-külön forgatták le az egyik, illetve a másik iker szemszögéből elmesélt történetet, és csak a film elkészülte után láthatták egymás munkáját. Blair egy mellékszerepben tűnik fel, mint az egyik testvér korábbi szerelme - írja a Variety.

Selma Blair visszatér a filmiparba

Selma Blair 2018-ban hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták, amely miatt hosszabb ideig távol maradt a színészettől. Az elmúlt években több projektet is visszautasított, ám most visszatér a kamera elé.

„Tavaly kezdtem el igazán jobban érezni magam, és újra aktívan részt veszek a szakmában. Izgalmas időszak ez számomra” - mondta korábban Blaire.