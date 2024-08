Videóban mondta el Selma Blair, milyen kezelést kap a szklerózis multiplex miatt

Selma Blair betegsége ellenére remekül néz ki új videójában, amelyben beszámolt arról, hogy új sclerosis multiplex kezelése lenyűgöző eredményeket hozott számára. A színésznő elmondta, hogy a kezelési folyamat rendkívül pozitív hatással volt az egészségére, és jelentős javulást tapasztalt az állapotában. Blair kiemelte, hogy a terápia új lehetőségeket nyitott meg számára, és reméli, hogy továbbra is ilyen sikeres lesz a kezelés, továbbá örömmel osztotta meg tapasztalatait és háláját az orvosi csapata felé, amely hozzájárult egészségi állapotának javulásához.

Selma Blair friss videóban számolt be arról, hogy hogy érzi magát jelenleg

Forrás: Getty Images

Selma Blair optimista a jövőjével kapcsolatban, és örömmel osztotta meg pozitív tapasztalatait követőivel

A színésznő exkluzív videóban szolgálati kutyájával, Scouttal szerepel és arról is beszámolt, hogy a kezelési folyamat során tapasztalt pozitív változások hozzájárultak ahhoz, hogy jobban érezze magát, és visszanyerje életminőségét.

„Csodálatos volt, nagyon sokat segített a mozgásomban és a beszédemben, és ez lehetővé tette számomra, hogy egy nagyszerű nyarat, nagyszerű éveket töltsek el.”

A színésznő megköszönte orvosi csapatának a támogatást és a szakértelmet, amelyek segítettek neki. Blair reméli, hogy a terápia továbbra is ilyen sikeres lesz, és folytathatja a sclerosis multiplex elleni küzdelmet. Selma Blair megjegyezte, hogy még mindig remisszióban van, évente néhányszor vizsgálják MRI-vel, és folytatja a kezelést. „Tudom, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak, de számomra ez valóban hihetetlenül enyhítette az SM progresszióját” – mondta. „Megmentette az életemet." Azt is hozzátette, hogy IVIG-t végzett, egy olyan terápiát, amely egészséges donoroktól származó antitesteket használ fel, hogy megóvja a betegedéstől. Miközben a fogyatékosságáról beszélt, Blair elgondolkodott azon, milyen úton jutott el odáig, ahol most van, és elárulta, milyen tanácsokat adott volna saját magának hat évvel ezelőtt: „Évekbe fog telni, amíg jobban érzed magad, de rendben van” – mondta. – „Szeretettel vezetnek, és a dolgok a maguk idejében fognak megtörténni. Csak folyamatosan jelen kell lenned. Egy napon jobban fogod érezni magad, és arról fogsz beszélni, hogy meddig jutottál!”