A Downton Abbey harmadik és egyben utolsó része idén kerül a mozikba, amelynek hivatalos címe: Downton Abbey: The Grand Finale. A nagyszabású korszakdráma szeptember 12-én debütál, és ezzel végleg lezárul a történet. A rajongók egyrészt örülnek, hogy újra láthatják kedvenceiket, másrészt elkeseredtek, ugyanis sokan titkon remélték, a beharangozott harmadik rész után mégsem kell búcsút venniük Crowlayéktól.

Zokognak a Downton Abbey rajongói: szívfacsaró részletek láttak napvilágot

A Downton Abbey elköszön

"Eljött a búcsú ideje" - tették közzé a Downton Abbey új plakátján, amelyen Michelle Dockery Lady Mary Crawley szerepében látható. A visszatérő szereplők között található Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton és Lesley Nicol is. Emellett Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera, Douglas Reith és Dominic West is csatlakoznak a szereplőgárdához, de feltűnik Paul Giamatti, Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale és Arty Froushan képviselik. Paul Giamatti korábban már látható volt a Downton Abbey univerzumában, de csak egyetlen sorozatepizódban, Harold Levinson szerepében.

Spin offra számíthatunk?

Úgy tudni, hogy a sikeres franchise előzménysorozatot/filmet forgattak, amely Lady Violet fiatalkori szerelmi életét mutatja be, és az 1800-as években játszódik. A történetben olyan elemek is szerepelnek, amelyeket már az eredeti sorozatban is érintettek, beleértve Lady Violet és Igor Kuragin herceg szerelmi történetét. A sorozatban Lady Violet egyszer azt mondta: „Minden nő egy rejtett történettel megy az oltár elé”, a rajongók már alig várják, hogy megismerjék a történetét.

A rajongók elkeseredtek

"Ez egyszerre tesz boldoggá és szomorúvá!" - írta a sorozat és filmek egyik rajongója. Egy másik kommentelő hozzátette: "Nem tudok elköszönni tőlük". Sokan aggódnak a történet végkimenetele miatt is. Egy felhasználó így fogalmazott: "Viszlát? Miért? Remélem, a sorozat nem ér véget borzalmasan, pl. hogy a család eladja a birtokot."