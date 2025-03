Súlyos beteg a világhírű zenész: rejtélyes egészségügyi problémák miatt műtötték meg

Billy Joel Instagramon jelentette be rajongóinak, hogy egészségügyi okok miatt későbbre halasztja márciusra tervezett koncertjeit. A legendás énekes egy közelmúltban történt színpadi baleset után szorult orvosi kezelésre: februárban a connecticuti Mohegan Sun koncerttermében lépett fel, amikor is elesett a színpadon. A közösségi médiában terjedő videófelvételen látszott, hogy Joel a mikrofonállvány eldobása után elvesztette egyensúlyát, majd a hátára esett. Néhány másodpercig a földön is maradt, mielőtt felállt volna.

Billy Joel kórházba került és megműtötték

Forrás: https://www.instagram.com/billyjoel/

Bár ekkor látszólag nem történt komolyabb baja, rajongói rögtön aggódni kezdtek az idős énekes állapota miatt. Sokak szerint egy ilyen esés veszélyes lehet 75 éves korban.

Billy Joel lemondta koncertjeit

Billy Joel kedden tette közzé az Instagramon, de egyelőre nem árult el pontos részleteket a betegségéről, csupán annyit írt, hogy fel kell épülnie egy közelmúltbeli műtétből, valamint fizikoterápiára is szüksége van. Az énekes hozzátette: „Sajnálom, hogy el kell halasztanom a koncerteket, de az egészségem most az első. Alig várom, hogy újra színpadra állhassak, és megoszthassam a zene örömét a rajongóinkkal. Köszönöm a megértéseteket.”

A hivatalos közlemény szerint a zenész várhatóan teljesen felépül. A tervek szerint legközelebb július 5-én lép színpadra, akkor pótolja az eredetileg március 15-re tervezett torontói koncertjét.

Nem ez az első eset idén, hogy egészségügyi problémák miatt Joelnek koncerteket kellett lemondania. Januárban egy floridai fellépését törölték szintén orvosi beavatkozás miatt, de akkor sem osztottak meg részleteket arról, mi történt pontosan.