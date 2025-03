Aki kitört szülei árnyékából: 9 érdekesség, amit te sem tudtál Liza Minnelliről

Ha bizonyítani akarjuk, hogy a tehetség örökletes, Liza Minnelli kiváló példa rá. Azon kevés hollywoodi sztárok közé tartozik, akinek sikerült kitörne híres szülei árnyékából és önállóan megvetni a lábát Hollywoodban. Születésnapja alkalmából hoztunk 9 érdekes tényt az életéről.

A ma 79 éves Liza Minnelli önállóan is megvetette lábát Hollywoodban, kilépve szülei árnyékából.

Forrás: Getty Images

1. Egy dal után kapta a keresztnevét

Amikor Judy Garland és Vincente Minnelli első és egyetlen lányukat üdvözölték, egy 1929-es dal alapján választottak neki nevet. A Liza (All the Clouds’ll Roll Away) számot eredetileg George és Ira Gershwin szerezték, és ez adta az inspirációt a névadáshoz.

Később Garland egy rádiójátékban énekelte fel a dalt nyolc hónapos lányának, de koncertjein is rendszeresen énekelte.

2. Liza Minnelli keresztanyja egy híres író

Kay Thompson, az Eloise gyerekkönyvek szerzője írói karrierje előtt sikeres kabarészínésznő volt, nem mellesleg szoros barátságot ápolt Judy Garlanddal, így nem volt kérdés, hogy ő lett lányának keresztanyja. Minnelli szoros kapcsolatban állt keresztanyjával, egy ízben munkásságáról is megemlékezett.

3. Háromévesen debütált a filmvásznon

Színész szülők gyermekeként nem volt kérdés, hogy a filmiparban fog kikötni. Színészi debütálása zsenge hároméves korában történt, amikor édesanyja oldalán szerepelt. A jó kis nyarak c. filmben.

4. EGOT tag – Vagy mégsem?

Létezik Hollywoodban egy informális elit klub, amiben olyan sztárok vannak, akik egyszerre bírnak Emmy, Grammy, Oscar, illetve Tony-díjjal. Liza Minnelli filmek és sorozatok, valamint zenei karrierje révén ennek a csoportnak a tagja.

Tagságát többen megkérdőjelezik, mivel Grammy-díja „csupán” életműdíj.

5. Ő szinkronizálta Dorothy-t az Óz rajzfilmváltozatában

Édesanyja felejthetetlent alakított az Óz a nagy varázsló c. filmben Dorothy Gale-ként. Örökségét lánya is továbbvitte, amikor az 1974-ben megjelent Journey Back to Oz c. animációs filmben megszólaltatta a főszereplőt.

6. Azért a filmért kapott Oscart, aminek Broadway-változatába nem került be

A kabaré c. filmben nyújtott alakításáért a legjobb női főszereplő Oscar-díját bezsebelő Minnelli a musical Broadway-verziójára is jelentkezett korábban, de nem kapta meg a szerepet.