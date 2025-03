Ez igazán kínos! Meghan Markle sorozatában súlyos bakit szúrtak ki a nézők

Kellemetlen szerkesztési hibát szúrtak ki a nézők Meghan Markle legújabb, Szeretettel, Meghan című nyolcrészes Netflix-sorozatában. A műsor második, Welcome to the Party című epizódját utólagos szinkronizálással és vágással kellett javítani, mert Harry herceg felesége a vendége helyett saját magát helyezte előtérbe.

Meghan Markle folyamatosan saját magáról beszélt - át kellett szerkeszteni a műsort

Forrás: Northfoto

Meghan Markle bakija: a nézők szúrták ki

A második rész vendége Mindy Kaling volt, akit Markle egy ponton még ki is javított, hangsúlyozva, hogy ő már nem Markle, hanem Sussex. Korábban egyébként már emiatt is érte kritika, amikor Károly király másodunokatestvére, Lord Ivar Mountbatten egy tévéműsorban jelezte, hogy a hercegné nagyot tévedett, hiszen Sussex nem vezetéknév, hanem egy rang, a hivatalos családi nevük a Mountbatten-Windsor. A most felfedezett baki során Markle – a nézők megfigyelése szerint – ismét csak magáról beszélt, ezért a producereknek muszáj volt közbelépniük, és átszinkronizálni egyes részeket, hogy úgy tűnjön, Meghan valóban érdeklődik vendége iránt. Látványos volt ez a második epizód végén: Meghan szinte egész végig magáról beszél, Mindy Kaling csak bókol neki, ezért az epizód végére látványos vágással került be egy kérdés Kaling gyerekkorával kapcsolatban, hogy végre ő is mondjon magáról valamit.

A sorozat egyébként már korábban is kritikák kereszttüzébe került: többen úgy vélik, Meghan Markle a műsorban nem hozott újat, csupán korábban látott ötleteket vett át másoktól.