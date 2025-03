Az 58 éves Vincent Cassel 28 éves barátnője a szülés után is bomba formában: megmutatta bikinis testét

Az 58 éves Vincent Cassel és 28 éves párja, a modell Narah Baptista alig két hónappal közös gyermekük születése után, vasárnap jelentek meg együtt Rio de Janeiro egyik népszerűbb partszakaszán, az Arpoador strandon. A francia színész és fiatal brazil párja élvezte a napsütést és a közösen eltöltött időt, gyermeküket erre az időre dadára bízták.

Vincent Cassel és Narah Baptista

Forrás: Profimedia

Két hónapja született meg Vincent Cassel és Narah Baptista első közös gyermeke

Narah Baptista alig nyolc héttel a szülést követően kifogástalan formában van, a terhesség nyomai sem látszanak a testén. Vincent Casselnek a kisbaba a negyedik gyermeke.

A modell 2024 szeptemberében jelentette be, hogy édesanya lesz. „A mami már nagyon vár téged!” - írta a fotóhoz, amelyen a hasát is megmutatta.

A kisfiú születéséről is az Instagramon számolt be Narah Baptista, több képet is posztolt. „Köszönöm fiam, köszönöm, hogy engem választottál, nem tudok betelni ezzel a szeretettel, túlcsordulok, csak sírok és sírok és sírok. Ez a tiszta SZERETET! Pontosan egy hete születtél, és én újjászülettem" - írta a képekhez.