Az AI döntött: ők Hollywood leggyönyörűbb színésznői

Nem is tudnánk egyet választani Hollywood szebbnél szebb színésznői közül– de az AI szerencsére tud, méghozzá ötöt is!

Vajon ki Hollywood legszebb színésznője az AI szerint?

Hollywood toplistás szépségei az AI szerint

Fontos kritériumok

Hollywood mindig is a csillogás, a divat és a szépség otthona volt– most azonban a technológia is beszáll a játékba! A mesterséges intelligencia ugyanis képes elemezni az arc szimmetriáját, a vonalak élességét, a mosolyok tökéletességét, a stílusosságot és mindent, ami eldönti, hogy ki Hollywood első számú szépségkirálynője!

5. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson neve mára már a hollywoodi szépség szinonimájává vált. Az AI szerint karakteres vonásai, elbűvölő kisugárzása és a filmvásznon nyújtott lehengerlő alakítása bőven elég ahhoz, hogy helyet kapjon ezen az előkelő listán. Kifinomult intelligenciája és csodás humora pedig kiválóan rámutat arra, hogy a szépség bizony a részletekben rejlik.

4. Gal Gadot

Az igazi csodanő arcvonásai tökéletes szimmetriát mutatnak, ami minden digitális műszer szerint a szépség egyik vitathatatlan mértéke– így a mesterséges intelligencia szerint is. A 39 éves színésznő pedig egyszerre kisugároz misztikus erőt és kifinomult bájosságot.

3. Ana de Armas

Az igazi természetes szépség megtestesítője a 36 éves kubai színésznő, aki finom vonásaival, tündöklő szemeivel és tökéletes alakjával még Tom Cruise-t is levette a lábáról.

2. Zendaya

A táncos, énekes- és színésznő híres változatos szerepeiről és kísérletező jelleméről, amelyek úgy tűnik, az AI szerint is vonzó tulajdonságok. A program szerint ugyanis Zendaya nem csupán egy szép arc, hanem egy minden percben megújuló műalkotás, ami mindig képes alkalmazkodni a legújabb trendekhez, miközben képes megőrizni az egyediségét.

1. Margot Robbie

Ki más is lehetne az első helyezett, mint az élő Barbie baba?! Hollywood egyik legfényesebb csillaga egyaránt képes komoly drámai szerepeket és könnyed szórakoztató karaktereket eljátszani, döbbenetes hitelességgel. A színésznő karakterében ott rejlik a modern nő megtestesítője: egyszerre erős, érzéki és egy csipetnyi játékosságot is rejt magában.