Mikor kezdtek el gyanakodni Natalia Barnették?

Barnettéknek többször is gyanús lett Natalia kora. Az Investigation Discovery három évadot felölelő dokusorozatában Michael felidézte, hogy amikor Kristine először megfürdette Nataliát az új otthonukban, megdöbbenve látta, hogy Natalia teljes fanszőrzetet visel. Azt is állította, hogy Natalia bevallotta, hogy menstruál és véres alsóneműt rejteget. De arra is kitért, hogy hat hónapon belül, mióta az otthonukban élt, Natalia megpróbált a hatéves testvérére, Ethanra vizelni, az autóba üríteni, és a hulladékot a kisebbik fiúra kenni. A Time szerint olyan esetek is előfordultak, amikor a lány elvette a testvérei játékait, és az utcára dobta őket, valamint késeket rejtett el a hálószobájában. A legsúlyosabb vád a család részéről azonban az volt, hogy Natalia megfenyegette őket, hogy mindannyiukat megöli, miközben alszanak.

Egy másik esetben, amelyet az Egy jó amerikai család egyik jelenete be is mutat, Kristine állítólag rajtakapta Nataliát, amint tisztítószerrel próbálta megmérgezni a kávéját. A valóságban a lány erre úgy reagált, hogy Kristine maga rendezte meg a mérgezést, és azt is állította, hogy az örökbefogadó anyja bántalmazta őt: megütötte egy nadrágszíjjal, paprikasprayt fújt a szemébe és az ajánlott adag háromszorosát adta neki egy felírt gyógyszerből.

Miért változtatták meg Natalia Grace korát?

Két évvel Natalia örökbefogadása után Barnették kérvényezték a Marion megyei hagyatéki bíróságon, hogy törvényesen változtassák meg a lány életkorát 22 évre. Az Indiana Fellebbviteli Bíróság által benyújtott dokumentum szerint a születési évet 2003-ról 1989-re tudták módosítani „az alapellátó orvos és a szociális munkás által adott életkori becslések alapján”. Erre a házaspárnak azért volt szüksége, hogy ne kelljen tovább vele élniük, így külön lakásba költöztethették Nataliát, hiszen nagykorú lett.

Az Egy jó amerikai család a Disney-n látható, összesen 8 részesre van tervezve, amelyből eddig 5 rész van fenn a streaming platformon.