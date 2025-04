Szörnyű részlet derült ki Fülöp herceg haláláról: Erzsébetnek ezzel a tudattal kellett még évekig élnie

Gyles Brandreth, a királyi család barátjaként és életrajzírójaként is egyedülálló pozíciót töltött be Erzsébet királynő életében. Ő írta Fülöp herceg halálával kapcsolatban az erzsébet című könyvében, hogy a 99 éves edinburghi herceg „olyan gyorsan elillant”, hogy a palota személyzete nem tudta időben felébreszteni a királynőt, hogy elbúcsúzhasson tőle.

II Erzsébet szinte minden percét Fülöp herceg mellett töltötte

II. Erzsébet királynő elszalasztotta Fülöp herceg utolsó pillanatát, és élete végéig ezzel a tudattal kellett élnie

Brandreth, Elizabeth: An Intimate Portrait című könyvében azt írta, hogy Fülöp herceg nem félt a haláltól. Az írónak azt mondogatta, hogy a halál az élet része: „Szembe kell nézned vele. El kell fogadnod — jó szívvel” — mondta az író szerint nevetve.

A halál kezdettől fogva része volt Fülöp herceg életének. Nagyapját, I. György görög királyt néhány évvel a születése előtt meggyilkolták. Kedvenc húga, Cécile pedig repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét, amikor még tinédzser volt. Kedvenc nagybátyja (és gyámja), George Milford Haven nem sokkal később rákban halt meg. Édesapja, András görög herceg pedig akkor halt meg, amikor Fülöp mindössze 23 éves volt. Másik kedvenc nagybátyját, a burmai Earl Mountbatten-t 1979-ben meggyilkolta az IRA. Tehát Fülöp az élete során rengeteg alkalommal találta szemben magát a halállal.

„Készen állok a halálra” — mondta a herceg Brandrethnek. „Ez előbb vagy utóbb megtörténik. Én biztosan nem akarok 100 éves koromig kitartani, mint az anyakirálynő. Ennél rosszabbat el sem tudok képzelni” — mondta.

András herceg az apja halála utáni napokban elmondta, hogy II. Erzsébet életében hatalmas űrt hagyott Fülöp herceg halála. A yorki herceg azt is hozzátette, hogy anyja, a királynő csodaként jellemezte férje halálát, amivel arra utal, hogy Fülöp herceg békésen halt meg az otthonukban, és nem egyedül a kórházban, ahogy azt a Covid-szabályok előírták volna.

II. Erzsébet annyira a szívén viselte férje temetését is, ahogy életében a jólétét: a búcsúztató minden apró lépésének tervezésében része volt, Vilmos herceggel is maga beszélgetett el a Harryvel kapcsolatos temetési szabályokról, ki, hol fog haladni. Minden apró részletre odafigyelt, hogy ha a halála pillanatában nem is tudott ott lenni azzal az emberrel, akit az erejének és legnagyobb támogatójaként jellemzett, az utolsó úja olyan legyen, amilyennek szerette volna.