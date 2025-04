Megkongatta a vészharangot George Clooney — A színész a házasságáról vallott

George Clooney egy reggeli műsorban bevallotta, hogy ő és Amal még sosem veszekedtek, és ez bizony kérdéseket vetett fel a rajongók körében. Pláne, hogy a színész az interjúban azt is felidézte, hogy amikor legutóbb a műsorban járt, akkor is ugyanezt mondta.

A rajongók szerint hihetetlen George Clooney nyialtkozata a házasságáról

Forrás: AFP

George Clooney és Amal Clooney megpróbálta, de nem sikerült

„Emlékszem, hogy egyszer már voltunk itt veled, és emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy még sosem veszekedtünk. Nos, még mindig nem sikerült. Próbálunk találni valamit, amin összeveszhetünk!, De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem! Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy megismerhettem ezt a hihetetlen nőt. Úgy érzem, mintha megütöttem volna a főnyereményt. Nem telik el olyan nap, hogy ne gondolnám azt, hogy én vagyok a világ legszerencsésebb embere. Szóval ez nagyszerű” — mondta George Clooney a műsorban, a rajongók pedig felhördültek, és hazugsággal vádolták meg a sztárt.

Egy kommentelő az X-en azt taglalta, hogy a párnak valószínűleg külön hálószobája van, ehhez többen is csatlakoztak, egy másik felhasználó szerint a sztár ezzel a nyilatkozattal csak azt mutatta meg, ki viseli otthon a nadrágot, de volt olyan kommentelő is, aki Will Ferrell mémjét osztotta meg az Elf című film híres sorával: