Kamilla királyné és Vilmos herceg összefogtak Harry ellen: ez vár rá a király halála után

Miután a 76 éves Károly királyt márciusban kórházba kellett vinni, hogy megfigyelés alatt tartsák a rákkezelés „átmeneti mellékhatásait” miatt, az uralkodó kénytelen volt elhalasztani több tervezett elfoglaltságát. Így Harry herceg hiába tartózkodott Angliában, nem találkozhatott az apjával, ám ez nem feltétlenül a királyon múlt, inkább Kamilla és Vilmos összefogásán.

Károly király és Harry herceg 2019-ben még jó hangulatban — ez ma már nem jellemző

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg és Kamilla királyné eltiltotta Harry herceget az apjától

Harry herceg, bár szeretett volna a kórházban az apja mellett lenni, Vilmos és Kamilla érzelemmentes döntést hozott. Bennfentesek elárulták, hogy a könyörtelenül Harry tudtára adták, hogy nem akarják, hogy az apja közelében legyen.

A jelenlegi királyné és a leendő király „határozottan ellenzik”, hogy Harry találkozhasson Károly királlyal. A palota egyik alkalmazottja név nélkül kifejtette: „A király így is elég beteg. Az utolsó dolog, amire szüksége van, hogy valamiféle konfrontációra kényszerüljön Harry herceggel, amire mindkettejük szerint megtörténne. Harrynek ilyen a természete. Arról nem is beszélve, hogy Kamilla abszolút utálja őt— már Harry nevének említésére is felforr a vére.”

A bennfentes szerint a királyné minden figyelmét Károly király gyógyulásának szenteli, miközben aggódik, hogy elveszítheti őt.