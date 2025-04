Harry herceg és Meghan hercegné egy napsütötte tavaszi napon szünidei kiruccanásra vitte a gyerekeit, az 5 éves Archie herceget és a 3 éves Lilibet hercegnőt, hogy megünnepeljék, hogy Meghan az új projektjeivel mérföldkőhöz érkezett.

Harry herceg büszke a feleségére, Meghanra

Forrás: AFP

Harry herceg mindvégig kitartó és támogató partnere volt Meghannak

Meghan Markle idén tavasszal ismét reflektorfénybe került: márciusban elindította Netflix-sorozatát Szeretetel, Meghan címmel, majd áprilisban debütált életmódmárkája, az As ever. A Lemonada Mediával közös új podcastja, a Confessions of a Female Founder szintén április 8-án mutatkozott be.

„Annyira örülök a feleségem sikerének, és teljes mértékben támogatom abszolút mindenben, amit tett és tesz. Hihetetlenül büszke vagyok” — mondta a sussexi herceg a PEOPLE e heti exkluzív címlapsztorijában.

Harry és Meghan világának középpontjában Archie herceg és Lilibet hercegnő áll, akikkel egy forrás szerint „boldog buborékot” alkotnak a kaliforniai Montecitóban lévő otthonuk csendjében.

„A gyerekek imádnivalóak. Hihetetlenül okosak, szókimondóak és szórakoztatóak” — nyilatkozta a bennfentes.