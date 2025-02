Ismert magyar színésznőt szúrt ki magának Johnny Depp: nagy ígéretet tett neki

Johnny Depp tavaly Budapesten forgatta a Modiglianiról szóló filmjét, a Modit, amelynek egyik kisebb szerepére magyar színésznőket is meghallgattak. Több lap is arról számolt be, hogy Csoma Judit esélytelennek érezte magát, de mégis komolyan felkészült a castingra. A színésznő saját színházából kölcsönzött egy korabeli kosztümöt, az angol szöveget pedig franciás kiejtéssel próbálta meg előadni. Ennek eredményeként nemcsak a rendező, hanem a producerként is közreműködő Al Pacino figyelmét is felkeltette.

Johny Depp Csoma Judit színésznőnek tett ajánlatot

Forrás: Getty Images

A színésznő szerint Johnny Depp rendkívül közvetlen volt, minden színészhez személyesen odament, és néhány kedves szóval üdvözölte. A forgatás helyszíne a budapesti Károlyi-kert volt, ahol Csoma Judit Riccardo Scamarcióval, a Modiglianit alakító olasz színésszel dolgozott együtt. A produkciós csapat is rendkívül figyelmes volt, a színészek minden apró kérését azonnal teljesítették, mindenkit tisztelettel és megbecsüléssel kezeltek.

Johnny Depp újra együtt dolgozna Csoma Judittal

Csoma Judit a fogatás után óriási hírt kapott: Johnny Depp üzenetet küldött neki a castingirodán keresztül. Sajtóértesülések szerint a világsztár a jövőben is szeretne a magyar színésznővel dolgozni, ugyanis azt tervezi, hogy további filmeket készít Európában. Csoma Judit ezt hatalmas elismerésként élte meg, a Johnny Depp-pel való találkozás számára a sors különleges ajándéka volt.