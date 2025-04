Újabb sztárpár kapcsolata ment tönkre: besokallt a felesége Justin Biebertől

Hailey Bieber belefáradt férje kiszámíthatatlan viselkedésébe – mondta el egy forrás. A 28 éves modell és üzletasszony, aki tavaly adott életet kisfiuknak, Jacknek, egyre nehezebben tolerálja Justin Bieber furcsa megnyilvánulásait és magatartását.

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber

Forrás: GC Images

Justin Bieber válása: az énekes a feleségének elege lett

A házaspár kapcsolatáról hónapok óta keringenek a pletykák. Az énekes március 29-én egy Instagram-videóban tűnt fel, amelyben kábultan billegett a zenére - viselkedése aggodalmat váltott ki a rajongókból. Sokan úgy vélik, be volt állva. Justin az utóbbi időben több hasonló posztot is megosztott, sőt februárban egy szépségversenyen is bizarr módon jelent meg. Röviddel ezután az énekes nyíltan beszélt dühkezelési problémáiról. Így fogalmazott: „Gyűlölöm magam, amikor azt érzem, hogy kezdek igaztalanná válni”.

Egy névtelen forrás elmondta: „Rossz passzban vannak. Mindkettejük számára stresszes volt a szülővé válás – de míg Hailey egyensúlyozott a karrierje és Jack gondozása között, addig Justin kiborult”. Az informátor szerint Hailey nem kedveli Justin Bieber barátait sem, úgy érzi, „jobban tenné, ha otthon maradna”.

A források szerint Hailey Bieber elérte a töréspontot. „Justin elgyengült, zavarodottabb, mint valaha. Még nem dobják be a törülközőt, de úgy tűnik, afelé tartanak” – fogalmazott egyikük.

A helyzet nem újkeletű. Justin Bieber már korábban is beszélt a mentális egészségével kapcsolatos küzdelmeiről, többek között egy 2019-es interjúban, ahol elmondta: „Voltak időszakok, amikor a biztonságiak késő este bejöttek, hogy ellenőrizzék a pulzusomat, és megnézzék, lélegzem-e még”.