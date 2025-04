Justin Bieber le van égve és milliós adósságai vannak? Reagált a sztár

Justin Bieber egy szerdán kiadott közleményben cáfolta, hogy több millió dolláros adóssága lenne. A 31 éves popsztár képviselői „clickbait hülyeségnek” nevezték az állításokat, amelyek álláspontjuk szerint megbízhatatlan forrásoktól származnak.

Justin Bieber cáfolja, hogy anyagi gondokkal küzdene

Justin Bieber és csapata hevesen cáfol

„Ez csak egy clickbait hülyeség, ami olyan meg nem nevezett — és nyilvánvalóan rosszul informált — forrásokra épít, akik csalódottak, hogy már nem dolgoznak együtt Justinnal” - állt a Justin Bieber csapata által kiadott közleményben.

A közlemény így folytatódik: „Mindaddig, amíg Justin a saját útját járja, ezek a felesleges történetek és pontatlan feltételezések folytatódni fognak. De nem fogják eltántorítani attól, hogy továbbra is elkötelezett maradjon a helyes út mellett. Bármely forrás, amelyik megpróbál eladni neked egy sztorit állítólagos pénzügyi nehézségekről..., vagy nem érti a szórakoztatóipart, vagy, ami még valószínűbb, megpróbál egy nem túl hízelgő portrét festeni Justinról, ami kicsit sem hasonlít a valóságra” A közleményt Bieber csapata a US Weeklynek és a THR-nek is elküldte.

The Hollywood Reporter „Justin Bieber hitválsága?” című cikkében egy forrás azt állította, hogy amikor Bieber 2023 februárjában bejelentette, hogy lemondja a hátralévő turnéidőpontokat, az pénzügyi következmények sorozatát váltotta ki, amelyek a mai napig gyötrik a popsztárt.

A turné eredetileg 2020-ban kezdődött volna, de a világjárvány miatt elhalasztották, majd 2022-ben ismét tovább halasztották, miután Ramsay Hunt-szindrómát diagnosztizáltak Biebernél, ami miatt arcbénulása lett. 2023 márciusában határozatlan időre lemondta a turné hátralévő dátumait.

A cikk azt is állította, hogy Bieber nem csak le van égve, hatalmas adóssága van — bennfenteseik szerint körülbelül 20 millió dollárral — tartozik a turné promóterének, az AEG-nek, mivel állítólag 40 millió dolláros előleget kapott a turné előtt.

„Bieber a mai napig csak egy részét fizette vissza annak, amit kölcsönkért” — állította az oldal a mentális problémákkal küzdő énekesről.