Mick Jagger exe nem írt végrendeletet: ez lesz a vagyona sorsa

Marianne Faithfull 35 000 fontot hagyott maga után. A néhai énekesnő és színésznő, aki 78 éves korában hunyt el januárban, a Rolling Stones-legenda, Mick Jagger tiszteletét fejezte ki exe iránt, és legjobb barátként jellemezte őt.

Mick Jagger és Marianne Faithfull 1967-ben

Forrás: Bridgeman Images via AFP

Kiderült, kihez került Mick Jagger egykori barátnője, Marianne Faithfull hagyatéka

A napvilágra került bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Marianne Faithfull fia, az 59 éves Nicholas Dunbar pénzügyi újságíró lett a volt énekesnő örököse. A hagyaték összesen nettó 35 000 font értékű.

Faithfull egy londoni Hillingdonban található nyugdíjasotthonban élt, amelyben elsősorban nyugdíjas színészek, színésznők és más színházi szakmákban dolgozók élnek. Úgy tudni, hogy Marianne 2022-ben költözhetett be az ottani ingatlanába.

Marianne Faithfull leginkább az As Tears Go By című daláról volt ismert, amelyet ex-barátja, Mick Jagger és Rolling Stones-bandatársa, Keith Richards írt. Feltűnt a The Girl on a Motorcycle című filmben is, és számos színházi szerepet kapott akkoriban.