Szívszorító szavakkal búcsúzott Mick Jagger Marianne Faithfulltól: „Oly sokáig volt az életem része"

Sir Mick Jagger, aki 1966 és 1970 között romantikus kapcsolatban állt Marianne Faithfull-lal, aki január 30-án hunyt el, 79 éves korában. A rocksztár szívszorító üzenetet osztott meg: „Szomorúan hallottam Marianne Faithfull halálhírét. Olyan sokáig volt az életem része! Csodálatos barátom, gyönyörű énekesnő és nagyszerű színésznő volt. Mindig emlékezni fogunk rá.”

Mick Jagger és Marianne Faithfull a kapcsolatuk idején

Forrás: AFP

A Rolling Stones másik alapítója, Keith Richards is megemlékezett Faithfullról az Instagram-oldalán:

„Őszinte részvétem Marianne családjának! Nagyon szomorú vagyok és hiányozni fog!!! Szeretettel, Keith.”

Rajtuk kívül számos híresség és művész tisztelgett Marianne Faithfull előtt

J.K. Rowling író a Broken English album borítójának képét osztotta meg, és azt írta: „Az egyik kedvenc albumom. RIP Marianne.”

Bianca Jagger, Mick Jagger korábbi felesége így emlékezett meg róla:

„Mély szomorúsággal értesültem arról, hogy Marianne Faithfull elhunyt. Csodálatos énekesnő és tehetséges színésznő volt. Nagyon fog hiányozni. Gondolataim és imáim a fiával, a családjával és a szeretteivel vannak.”

Marianne Faithfull utolsó évei és karrierje

Faithfull hosszú éveken át egészségügyi problémákkal küzdött. Mellrákot diagnosztizáltak nála 2006-ban, de sikeres műtét után felépült. 2020-ban koronavírus-fertőzéssel került kórházba, és bár túlélte, később elmondta, hogy súlyos szövődmények alakultak ki nála.

Marianne Faithfull karrierje 1964-ben indult, amikor a Rolling Stones menedzsere, Andrew Loog Oldham felfedezte, és Mick Jaggerrel, valamint Keith Richardsszal közösen megírták számára az As Tears Go By című dalt. A szám a brit slágerlisták kilencedik helyére került, és világszerte ismertté tette az énekesnőt.

Faithfull nemcsak a popzenében, hanem a rock- és alternatív zenei színtéren is meghatározó volt. Az 1979-ben megjelent Broken English című albumát a kritikusok és közönség is imádta, ez jelentette visszatérését az évekig tartó heroinfüggőség és hajléktalanság után. Utolsó albuma 2021-ben jelent meg She Walks in Beauty címmel, amelyet Nick Cave és Warren Ellis közreműködésével készített.