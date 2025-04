Timothée Chalamet anyukája felfedte: ezt gondolja valójában Kylie Jennerről

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata már közel két éve tart, és bár a pár igyekszik magánéletét távol tartani a reflektorfénytől, időről időre mégis felbukkannak közös eseményeken, mint a Golden Globe vagy a Coachella. De most megszólalt Chalamet édesanyja, aki eddig egyszer sem nyilatkozott fia párjairól.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata már közel 2 éve lázban tartja a sajtót.

Forrás: Getty Images

Timothée Chalamet anyukája először beszélt Kylie Jennerről

Nicole Flender, Timothée édesanyja, aki New Yorkban dolgozik ingatlanügynökként, nemrégiben a New York Magazine Curbed rovatának adott interjút. Bár a beszélgetés főként az ingatlanpiacról szólt, Flender megosztotta véleményét fia barátnőjéről is.

Kylie Jennert „nagyon kedvesnek” és „elragadónak” nevezte, hozzátéve, hogy a fiatal nő mindig udvarias és barátságos vele szemben.

Családi dinamika

A Kardashian–Jenner klánról köztudott, hogy szoros családi kötelékeket ápolnak, és fontos számukra, hogy az új partnerek is beilleszkedjenek ebbe a közösségbe. Egyes források szerint Timothée nem mindig érzi magát komfortosan a nagy családi összejöveteleken, és inkább Kylie-val tölti az idejét, mintsem a teljes családdal. Ez némi feszültséget okozhat, de úgy tűnik, hogy a pár igyekszik megtalálni az egyensúlyt – írja a Instyle magazin.

Közös jövő?

A kapcsolat komolyságát jelzi, hogy Timothée nemrégiben vásárolt egy 11 millió dolláros házat Beverly Hillsben, közel Kylie otthonához. Bár az ingatlanvásárlás meglepte édesanyját – aki maga is ingatlanügynök –, Flender humorosan reagált a hírre, és továbbra is támogatja fiát.