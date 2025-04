Így néznek ki ma az ikonikus szappanoperák főhősnői: Esmeralda, Isaura és még sokan mások – GALÉRIA

Volt egyszer egy korszak, amikor a délutánokat nem a Netflix, hanem a magyar kereskedelmi adók uralták. Egy korszak, amikor az iskolából hazarohanva nem TikTokot görgettünk, hanem azt lestük, mi történik Esmeralda kunyhójában, Rosalinda rózsakertje körül vagy épp Paulina és Paula identitáscseréjénél. Ha most nosztalgiázni támadt kedved, készülj fel: a szappanoperák főhősnői már nem ugyanazok, mint akik miatt anyu elnémította a házban a porszívót.

Anno a nők ezreit kötötték a tv-hez a szappanoperák főhősnői.

Forrás: Shutterstock

Megdöbbentő! Így néznek ki ma az ikonikus szappanoperák főhősnői

A szüleink generációja (és valljuk be, mi is) együtt sírt Rosalindával, izgultak, hogy Esmeralda vajon visszanyeri-e a látását, és egészen őszintén összezavarodtak, amikor Paula és Paulina közül már nem tudták megállapítani, épp melyik melyik. Ezek a történetek nemcsak a délutánokat, hanem a közös családi élményeket is meghatározták. A főcímzenéket pedig még ma is kívülről fújjuk, akkor is, ha spanyolul egy árva szót sem tudunk.

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán. A kereskedelmi televíziók szappanopera-sávját elnyelték a talkshow-k és valóságshow-k örvénye, mi pedig felnőttünk. De a kérdés ott motoszkál bennünk.

Vajon mi lett a telenovellák koronázatlan királynőivel? Hol van most Esmeralda? Mit csinál Marichuy? És hogy fest manapság Isaura, a rabszolgalány, akinek mindenki drukkolt?

