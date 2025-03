Kvíz: felismered a legendás szappanoperák legsármosabb szívtipróit?

Kvízünkben most nincs más dolgod, mint a három megadott válaszlehetőség közül eltalálni, melyik jóképű szappanopera hős van a képen! Hiába telt már annyi év az első telenovella levetítése óta, vannak olyan klasszikus, időtálló történetek, melyek örökre beégtek az emlékeinkbe, a jóképű pasikról már nem is beszélve. Kár lenne tagadni, hogy mi magyarok egyszerűen rajongunk a dél-amerikai szappanoperákért – ha nem így lenne, nem kerülnének újra és újra a képernyőre. Ezért most egy kis nosztalgiára hívunk téged: az alábbi kvízben összegyűjtöttük a legikonikusabb sorozatok legsármosabb szívtipróit! Felismernéd még őket?

William Levy az Árva angyal sármos főszerelője nők millióit vette le a lábáról egyetlen epizód után

Forrás: Getty Images

Kvíz: emlékezetes karakterek, sármos szépfiúk

Legújabb filmes kvízünkben ezúttal 8 kérdést teszünk fel 8 képpel, lássuk, tudod-e melyik telenovella sorozatból is lehet ismerős a férfi főszereplő? Ez a teszt könnyen fog menni, ha kislányként te is végignézted az elmúlt évtizedek legsikeresebb szappanoperáit. Teszteld le a filmes tudásod most! Te vajon hányat ismersz fel közülük? Sok sikert!