Újabb világsztárt jelentett be a SZIN – Rá nagyon sokan vártak!

A norvég producer és DJ, Alan Walker 2015-ben robbant be a köztudatba Faded című slágerével, amely mára több mint 3,7 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on. Az elmúlt évtizedben világszerte több mint 650 koncertet adott, köztük a Coachellán és a Tomorrowlanden is fellépett. A DJ Mag Top 100-as listáján rendszeresen a legjobbak között szerepel, online jelenléte pedig kiemelkedő: 115 milliós követőtáborral, 12 milliárdos YouTube-megtekintéssel és 50 milliárdos streamelt tartalommal rendelkezik. Idén ő is ott lesz a SZIN-en.

Alan Walker az idei SZIN egyik sztárfellépője

SZIN 2025: Több mint 50 új hazai fellépőt is bejelentettek

A nemzetközi neveken túl a SZIN szervezői újabb több tucat hazai előadót is bejelentettek. A fellépők sorát bővíti Krúbi, a Csaknekedkislány, Pogány Induló, T. Danny, Co Lee, a ValMar és külön élő produkcióval Curtis. Emellett cserihanna, a Máklikőr és lekvárherceg is helyet kaptak a programban.

A frissített lista tartalmazza többek között a következő előadókat: 30Y, 6363, Analog Balaton, Aurevoir., Bëlga, ByeAlex és a Slepp, CHRSTPHR, Co Lee Live Band, Curtis live, Dánielfy, Duckshell, Esti Kornél, Fish!, Grasa, Gypo Circus X Szirota Jennifer, Irie Maffia 20, Ivan & The Parazol, Kolibri, Lazarvs, Margaret Island, Mehringer, Mirror Glimpse, PASO, Platon Karataev, Punnany Massif, Sterbinszky x Mynea, T.Danny, Várkonyi Csibészek.

A fesztivál hivatalos oldalán – www.szin.org – már nemcsak a bérletek, hanem a napijegyek is elérhetők, a program napi bontásban is megtekinthető.