Emlékszel még A dadus című sorozat szereplőire? Így néznek ki most! – GALÉRIA

A Dadus (eredeti címe: The Nanny) sorozatot 1993 és 1999 között vetítették. A hazánkban is nagy sikerű műsor történetének középpontjában egy különc nő áll, aki miután elveszíti a vőlegényét és az állását egy menyasszonyi ruhaszalonban, nevelőnőként helyezkedik el egy gazdag, özvegy angol férfi három gyermekénél. Bár az első évad nem aratott nagy sikert, mégis a Dadus utána hamar a '90-es évek egyik legnézettebb sitcomjává vált.

A dadus című sorozat szereplői.

A dadus sztárjai akkor és most

Hihetetlen, de már több, mint 30 éve annak, hogy A dadus először képernyőre került. A sorozat összesen 12 Emmy-jelölést kapott, amelyek közül egyet nyert el Fran Fine „kiemelkedő” jelmezeiért. A díjakon túl A dadus széria mély nyomot hagyott a popkultúrában is éles humorával, emlékezetes karaktereivel, és természetesen Fran ikonikus divatstílusával. Fran Drescher, aki 1993 és 1999 között alakította a címszereplőt, Fran Fine-t, a TVInsider-nek elárulta, miért gondolja úgy, hogy a sorozat ma is ennyire népszerű. „Szerintem sokan azok közül, akik gyerekként nézték a '90-es években – a most már felnőtté vált milleniálok – most értékelik igazán az írás minőségét és azokat a poénokat, amelyek felett akkor még elsiklottak,” – magyarázta Drescher, néhány hónappal azelőtt, hogy bejelentette volna: minden hollywoodi színész sztrájkba lép. „Mi mindig úgy írtuk a forgatókönyveket, hogy azok a gyerekek és a felnőttek számára is tartogassanak utalásokat, kettős jelentésű poénokat.” Kattints a galériára, és nézd meg, mi történt a szereplőkkel a sorozat óta!