Ezért érkezett George Clooney nélkül Amal Clooney Cannes-ba - Az ügyvédnőt a protokoll sem nagyon izgatta

Férje, George Clooney nélkül érkezett Amal Clooney a cannes-i filmfesztiválra. Az emberjogi ügyvédet a U2 frontembere, Bono hívta meg a rendezvényre.

Amal Clooney nem a férjével érkezett Cannes-ba

Forrás: Getty Images Europe

Amal Clooney egyedül érkezett Cannes-ba

A 78. cannes-i filmfesztivál egyik legnagyobb meglepetése Amal Clooney volt, aki nem férje, George Clooney oldalán jelent meg, hanem a U2 frontemberével, Bonóval fotózkodott. Az ügyvédnőt a zenész - akivel régi barátok - hívta meg, ugyanis a fesztivál programjában szerepelt a Bono: Stories of Surrender című dokumentumfilm, amely az énekes életútját és karrierjét mutatja be. A vetítésen Bono személyesen is részt vett, ahogy a zenekar gitárosa, The Edge is.

De hol volt George Clooney?

A színész jelenleg New Yorkban szerepel a Good Night, and Good Luck című darab Broadway-adaptációjában, így nem tudott feleségével tartani a filmes rendezvényre.

Amal magasan tett a protokollra

Bár Amal nagyon elegáns volt, ruhája azonban eltért a hivatalos protokolltól: a 2025-ös fesztiválszabályzat idén tiltja az uszályos ruhák viselését a vörös szőnyegen, Amal öltözéke azonban ennek ellenére ilyen darab volt.