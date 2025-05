3 házassági szabály, amit Amal Clooney SOHA nem szegne meg

Van abban valami baljósan bátor, amikor valaki elmondja a világnak, hogy vannak szabályok a házasságában – és azokat soha nem szegi meg. Pláne, ha az illetőt Amal Clooney-nak hívják, és az említett házasság épp George Clooney-val köttetett, vagyis egy élő, kávéreklám-ízű hollywoodi álommal. Mert valljuk be: ha valakinek oké lenne néha lazítani a szabályokon, az pont Amal lenne. De nem. Ő tudja, mit csinál.

Amal Clooney szerint ezzel a 3 szabállyal tartják fent a házasságukat.

Forrás: Getty Images

Amal Clooney és a szabályai: ilyen a jó házasság

A Hello Magazine szerint Amal három konkrét szabályt tart be a kapcsolatukban, és ha ezek beváltak egy Oscar-díjas szívtipróval, akkor talán mi, halandók is találhatunk bennük némi kapaszkodót.

Lássuk hát, mik is ezek a szabályok.

Sosem veszekednek

George és Amal Clooney házasságának egyik legmeglepőbb aspektusa az, hogy – állításuk szerint – „soha nem vesztek össze”. Igen, tényleg „soha”. George nemrég a „CBS Mornings” műsorában mesélte Gayle Kingnek, hogy még mindig keresik, min is tudnának vitatkozni. Amal már korábban elárulta, hogy ez annyira szokatlan a barátaik számára, hogy az egyik unokatestvére minden találkozáskor azzal kezdi: „Na, volt már veszekedés?”

A szakértők szerint a veszekedés hiánya nem feltétlenül gyanús, ha mögötte valódi, mély tisztelet és érett érzelmi kommunikáció áll. Ahogy Charisse Cooke pszichoterapeuta fogalmazott: amikor két ember valóban tiszteli egymást, az felemeli az egész kapcsolatot. És úgy tűnik, Clooneyék pontosan ezt az alapot építették be a házasságukba – csendben, de kőkeményen.

A gyerekek minden előtt

George és Amal Clooney nemcsak a magánéletüket, de gyermekeikét is rendkívüli gondossággal védik: ikreik, Alexander és Ella arcát sosem láthattuk a médiában, és a pár mindent megtesz azért, hogy ne is kerüljenek reflektorfénybe. George már a gyerekek születése után nyílt levélben kérte a sajtót, hogy ne közöljenek róluk képeket, és a GQ-nak adott interjújában is hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy a családjuk ne váljon célponttá a nyilvánosság előtt.

Ez a tudatos óvatosság nemcsak azt mutatja, mennyire első helyen állnak számukra a gyerekeik, hanem azt is, hogy Amal és George teljes mértékben jelen vannak a szülői szerepükben. Ahogy Charisse Cooke pszichoterapeuta is kiemelte a HELLO! magazinnak: a közös, aktív nevelés nemcsak az összetartozás érzését erősíti, hanem hosszú távú harmóniát is teremt egy kapcsolatban.