Szívszorító szerepben tér vissza George Clooney – itt az első fotó a Netflix új sikerfilmjéből

George Clooney pályafutásának egyik legsűrűbb időszakát éli. A 64 éves színészt nemrég Tony-díjra jelölték a Good Night, And Good Luck című Broadway-előadásban nyújtott alakításáért, most pedig egy új Netflix-produkció főszerepét vállalta el. A bejelentés szerint Clooney Adam Sandler és Laura Dern mellett tűnik fel egy megindító, mégis vicces filmben, amelyet Noah Baumbach rendez. A forgatókönyvet Baumbach a feleségével, Greta Gerwiggel közösen írta. Íme az első fotó az alkotásból:

George Clooney a Netflix produkciójában, a Jay Kellyben

Forrás: Tudum

A Jay Kelly című filmben Billy Crudup, Riley Keough, Eve Hewson és Jim Broadbent is szerepel. A történetről egyelőre keveset tudni, a hivatalos leírás szerint: „Jay Kellyt mindenki ismeri… de Jay Kelly nem ismeri önmagát.” A filmet novemberben mutatják be a mozikban, a Netflixen decemberben lesz elérhető.

A Netflix bejelentése néhány nappal azután érkezett, hogy Clooney a Good Night, And Luck című előadásban nyújtott teljesítményéért megkapta élete első Tony-jelölését. A Broadway-szerep miatt George Clooney és családja New Yorkba költözött - korábban Franciaország vidéki részén éltek. Felesége, Amal Clooney, nemzetközi hírű emberi jogi ügyvéd, ikreiket – Alexandert és Ellát – már be is íratták egy New York-i iskolába. A hírek szerint azonban az amerikai tartózkodásuk csak hat hónapig tart.