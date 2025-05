Amerika Kapitány a Bazilikánál: újabb hollywoodi sztár forgat Budapesten - VIDEÓ

Egyre több világsztár tűnik fel Budapest utcáin. Jamie Dornan után most Anthony Mackie, a Marvel univerzumának egyik legismertebb arca is megérkezett Magyarországra, hogy a 12/12/12 című akciósorozat forgatásán vegyen részt. A jelenetek egy része a belvárosban, a Szent István-bazilika előtt forog: ünnepi díszletek és mesterséges hó idézi meg a karácsonyi hangulatot.

Anthony Mackie is Budapesstre érkezett

Forrás: Getty Images

Jamie Dornan és Anthony Mackie Budapesten

A Szürke ötven árnyalata főszereplője, Jamie Dornan már több mint tíz napja forgat Budapesten, de kollégája, Anthony Mackie csak nemrég csatlakozott a stábhoz. A későbbi érkezés oka, hogy a színész jelenleg párhuzamosan dolgozik két filmen, így London és Budapest között ingázik - írja a Borsonline.

A TikTokon is terjedni kezdtek a felvételek a Bazilika környékén zajló munkálatokról, ezeken tűnt fel Anthony Mackie is. A helyszínt ünnepi díszbe öltöztették: karácsonyfadíszek, műhó és téli hangulatot idéző kellékek uralják a teret. Ugyanitt forgatták Jamie Dornan jeleneteit is.

Bár a rajongók remélik, hogy Dornan és Mackie közösen is feltűnnek majd a fővárosunkban, egyelőre külön forgatják a jeleneteiket. Dornant nem látták a Bazilikánál Mackie mellett, viszont néhány nappal ezelőtt a Semmelweis Egyetem egyik épülete előtt bukkant fel, kamerák társaságában. A forgatás továbbra is szoros menetrend szerint zajlik, de a rajongók bíznak benne, hogy a színészek a szabadidejükben felfedezik Budapest nevezetességeit, ahogyan korábban más hollywoodi sztárok is tették.