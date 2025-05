Így néz ki ma a Jóbarátok kis Emmája, Rachel és Ross lánya – Az őt alakító ikrek gyönyörű TikTok-sztárok lettek

A Jóbarátok című sorozatban Rachel Greene és Ross Geller lányát, Emmát több gyermekszínész is alakította, köztük az egypetéjű ikrek, Alexandra és Athena Conley. A 2003 januárjától márciusáig tartó szereplésük során még csak csecsemők voltak, ma viszont már 23 éves TikTok-sztárok.

Rachel és Ross a Jóbarátokban

A Jóbarátok ikrei visszatértek a reflektorfénybe – egy TikTok-videóval indult minden

A hétvégén a testvérek nosztalgikus bejegyzéssel jelentkeztek a TikTokon. Egy humoros posztot töltöttek fel, melynek része volt egy jelenet a is The One Where Rachel Goes Back To Work című epizódból, ahol David Schwimmer tartja kézben a rózsaszín masnis kis Emmát, Jennifer Aniston társaságában.

A lányok azóta diplomát szereztek, és külön-külön is aktív életet élnek. Athena a Denver Broncos cheerleadere lett, Alexandra pedig lelkes támogatója nővére sportkarrierjének – egyik posztjában „@athena.conley #1 fan”-ként azonosította magát. A testvérek rendszeresen posztolnak TikTokra és Instagramra, ahol közös videók is szerepelnek.

A Jóbarátok ikrei ma: Athena és Alexandra Conley

A Jóbarátokban Emmát több gyermek is alakította – Alexandra és Athena Conley mellett Noelle és Cami Sheldon, illetve Genevieve és Elizabeth Davidson is szerepelt a karakterként.