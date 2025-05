Meghan Markle kijelentésén megdöbbentek a királyi udvarban: ezt várta volna a szolgálataiért cserébe

Meghan Markle 2018 októberében első nagy királyi körútjára indult férjével, Harry herceggel, néhány hónappal az esküvőjük után. Az Ausztráliát, a Fidzsi-szigeteket, Tongát és Új-Zélandot érintő turné során a párost hatalmas érdeklődés és tömegek fogadták, Meghan pedig közvetlen stílusa miatt nagyon népszerű lett – állítja Valentine Low, a The Times királyi tudósítója.

Meghan Markle nem értette, miért nem kap a királyi feladatokért fizetést

Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle fizetést várt a királyi szolgálatokért

Low 2022-ben megjelent Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown című könyvében azt írja: a kulisszák mögött korántsem volt minden rendben. Bár Meghan látszólag élvezte a figyelmet, az udvar egyes tagjai szerint nem értette, miért szükséges részt venni az olyan protokolláris eseményeken, mint a „walkabout” – azaz a nyilvános séta és kézfogás idegenekkel.

A szerző szerint Meghan Markle legalább egyszer hangosan kifakadt: „Nem hiszem el, hogy ezért nem kapok fizetést.” Egy másik alkalommal, amikor a Sydney-i Operaház előtt összegyűlt tömeg várta őket, Meghan állítólag a stáb felé fordult, és azt mondta: „Mit keresnek ezek itt? Ez butaság.”

A hercegi pár végül 2020 elején hivatalosan is visszalépett a királyi családban betöltött aktív szerepétől, és Kaliforniába költöztek, ahol jelenleg két gyermekükkel, Archie-val és Lilibet-tel élnek. Bár már nem voltak dolgozó királyi családtagok, Meghan és Harry még részt vettek néhány hivatalos eseményen – így 2022-ben, II. Erzsébet királynő halálakor Windsorban sétáltak együtt a walesi hercegi párral. Ez volt Meghan utolsó hivatalos megjelenése az Egyesült Királyságban.