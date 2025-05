Magyarország Szépe 2025: bemutatták a versenyzőket, itt van a húsz legszebb lány - GALÉRIA

Hatalmas érdeklődés övezte a Magyarország Szépe 2025 szerdai sajtótájékoztatóját, ahol bemutatkoztak a döntős lányok. Idén is több százan jelentkeztek a megmérettetésre, a szakmai zsűri végül húsz lányt választott ki – számukra most kezdődik csak az igazi verseny.

Magyarország Szépe 2025: a 20 döntős lány

Magyarország Szépe 2025: ismerős arc a döntősök között

A mezőnyben feltűnően sok a sötét hajú lány – ez a trend már tavaly is megfigyelhető volt. A 2024-es győztes, Katzenbach Andrea szintén barna, ő képviseli hazánkat a Miss World világversenyen Indiában. A mostani döntősök között egy ismerőst is felfedezhetünk, Moritz Anasztázia a TV2 Next Top Model Hungary című műsorában is szerepelt - írja a Borsonline.

A zsűri tagjai között ezúttal is ott van Sarka Kata és Rogán Cecília, mellettük Kulcsár Edina, Bodri Krisztina, Hajas László és dr. Krasznai Zsolt dönthetnek arról, ki kerül a végső körbe. A lányok hamarosan egy többnapos táborban vesznek részt, ahol különféle feladatok várnak rájuk – ezek alapján dől el, ki jut tovább a legjobb 16 közé.

A döntőt június 22-én este közvetíti a Duna csatorna, a műsor házigazdái Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek. Az eseményt megelőző napon a kulisszák mögé is betekinthetnek a nézők egy különkiadásban.

Íme, a 20 döntős lány: