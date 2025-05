Brad Pitt megtörte a csendet: nyolc év után először szólalt meg az Angelina Jolie-tól való csúnya válásáról

Brad Pitt nyolc év hallgatás után először kommentálta nyilvánosan az Angelina Jolie-val folytatott válópere alakulását és lezárását. Hogy valójában mit gondol, nem tudhatjuk, ám pár hónapja még arról lehetett hallani, hogy Jolie nem nyugszik és a bennfentesek szerint még mindig bosszút forral exférje ellen. Mindeközben a színész megtalálta a boldogságot Ines de Ramon mellett.

Brad Pitt és Angelina Jolie válása 8 évig húzódott

Brad Pitt már rég túl van Angelinán

A hollywoodi színész a GQ magazinnak adott interjút, új filmje, az F1 kapcsán. Ennek keretében tért ki a hosszan tartó jogi hercehurcára Angelina Jolie-val is. Az 61 éves Oscar-díjas színész azt állítja, a válási procedúra befejezése nem volt számára különösebben jelentős: „Nem, nem hiszem, hogy olyan komoly dologról volt szó” – mondta Pitt. „Ez már csak a jogi része az ügynek, ami most véget ért” – tette hozzá és arról is beszélt, milyen folyamatosan a címlapokon látni a magánéletét. „Már 30 éve benne vagyok a hírekben. Vagyis a magánéletem valamilyen változata, fogalmazzunk így” – jelentette ki és utalt arra, hogy ma már nem rázza meg az ilyesmi.

Boldog kapcsolatban él Ines de Ramonnal

Az interjúban Brad Pitt megerősítette, hogy párkapcsolatban él a 32 éves Ines de Ramonnal, aki ékszerüzletet vezet. A kapcsolatukat 2022 novemberében vállalták fel a nyilvánosság előtt, a legutóbbi információk szerint pedig idén tavasszal ünneplik harmadik évfordulójukat. Egy, a DailyMailnek nyilatkozó bennfentes szerint Pitt „örül, hogy visszatért Los Angelesbe barátnőjével, akibe nagyon szerelmes. Jobb a kapcsolatuk, mint valaha”.

Brad Pitt és Ines a kapcsolatukat 2022 novemberében vállalták fel a nyilvánosság előtt

A nyáron kerül a mozikba az F1

Brad Pitt hamarosan - a júniusban mozikba kerülő - új filmje, az F1 bemutatója kapcsán nemzetközi sajtókörútra indul. Brad Pitt a száguldó cirkuszba hosszú évek után visszacsábított, veterán pilóta, Sonny Hayes bőrébe bújik. A film Hayes visszatérésnek egyáltalán nem örülő fiatal versenyző, Joshua Pearce (Damson Idris) siker felé vezető rögös útjáról szól. A GQ interjújában megszólalt benne Lewis Hamilton is. „A legkülönösebb Bradben az, hogy a forgatások során a szíve mélyén már egy kicsit ő is versenyző lett” – mondta.