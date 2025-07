Kész őrület! Már Chanel, Gucci és Louis Vuitton stílusú Labubut is vehetsz

A Labubu-őrület az elmúlt évek egyik legnagyobb globális gyűjtőszenzációja lett – különösen Ázsiában, de már Európában és Magyarországon is egyre több rajongót vonz. A Labubu egy apró, mesebeli lény, amit egy hongkongi művész, Kasing Lung alkotott. A karaktert a Pop Mart nevű kínai játékgyártó tette világszerte ismertté, mára pedig igazi szenzációvá vált, sok magyar is őrült módjára járja a boltokat, hogy minél több Labubut szerezzen be. A bizarr kis szörnyecskék különböző tematikákban kaphatóak, most pedig már akár designerstílusú ruhába is lehet őket öltöztetni.

Egyelőre nincs hivatalos együttműködés a márkák és a Labubu között, de designer-stílusú ruhákat készítenek független gyártók.

Forrás: Képernyőfotó/ TikTok /diywholesale_18

Designer-Labubu: Chanel és Gucci inspirálta ruhákba öltöztethetjük a szörnyecskéket

A Labubu sikere valószínűleg abban rejlik, hogy a kis bábukat egy titkos dobozban kapod kézhez, így nem tudhatod, hogy melyik babát vásároltad meg. Ráadásul limitált kiadások is vannak, így ritkaságnak számít, ha valaki hozzájuk egy-egy különleges darabhoz. Ez erősíti a gyűjtőszenvedélyt, pláne, hogy a közösségi médiában hatalmas rajongótábora lett a fura kis lényeknek. A Labubu-mánia mára annyira kinőtte magát, hogy sokan öltöztetik is a babáikat, nem is akárhogy. Van, aki saját ruhát varr nekik, mások pedig designerstílusú szettekbe öltöztetik őket.

Így kerültek elő a Chanel, Gucci és Louis Vuitton ihlette mini Labubu ruhák is, amik hivatalosan nem köthetőek a márkákhoz, mégis azt a luxuséletérzést közvetítik, mintha egyedi designer-labubuk lennének. A babákhoz ráadásul mini táskák és kis bútorok is készülnek, így az ilyen Labubuk gyakorlatilag miniatűr fashion ikonokká váltak.