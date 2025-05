Egy Adonisz látogatott Budapestre: Mariano Di Vaio, az olasz divatikon imádja hazánkat - FOTÓ

Sétált a Duna-parton, jógázott a tetőn, élvezte a sétahajózást a csillagos ég alatt – és közben úgy nézett ki, mintha egy divatkampány kellős közepén lenne. Az olasz férfiideál, Mariano Di Vaio Budapestre látogatott, és posztjai alapján már az első nap végére szívébe zárta városunkat.

Mariano Di Vaio a megtestesült férfiideál Budapesten ünnepelte a 36. születésnapját. A fővárost örökre a szívébe zárta

Mariano Di Vaio a mediterrán álomférfi

Mariano Di Vaio nem csupán egy jóképű férfi: ő maga az olasz elegancia és férfiasság megtestesítője. A divatikonként indult influenszer ma már sokkal több: vállalkozó, családapa, modell, stílustanácsadó – és minden képkockán úgy néz ki, mintha most lépett volna ki egy kifutóról. Neves márkákkal – Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Calvin Klein – dolgozott együtt, de saját divatbirodalmat is felépített. 2016-ban könyvet is írt My Dream Job címmel, ami inspirációként szolgál fiatal követőinek.

Budapest a bakancslistán

A stílusikon látogatása nem volt véletlen – születésnapját ünnepelte Budapesten. Egy Facebook-bejegyzésben ezt írta:

„Heading to Budapest to take one beautiful city off the bucket list for my birthday on the 9th.”

Azaz: „Budapestre tartok, hogy a születésnapomon egy újabb gyönyörű várost pipálhassak ki a bakancslistámról.”

És mit csinál egy olasz Adonisz a születésnapján? A legjobbakat.

Mariano feleségével, Eleonora Brunacci Di Vaioval érkezett, és pár nap alatt bejárták a város legszebb részeit. Megnézték a Parlamentet, a Budai Várat és a Halászbástyát, ellátogattak a Szent István-bazilikához, sétáltak a Duna-parton, majd egy különleges esti hajókázással koronázták meg az élményt.

Jóga, pezsgő és városnézés – full luxusban

Az egyik panorámás látványt nyújtó bár volt az egyik kedvenc helyszínük, ahol reggeli jógával indították a napot, majd egy-egy ital mellett élvezték a város látványát. A videók alapján tökéletes egyensúlyban volt a luxus, a nyugalom és az inspiráció – és persze a sárm, amit Mariano szinte levegő helyett is áraszt.

A főváros az új kedvence

„First time in Budapest… and it already feels like a favorite. Save this for your next trip.” – írta az egyik Instagram-posztjához. Magyarul: „Először járok Budapesten… és már most az egyik kedvencemnek érzem. Ezt a helyet mindenképp jegyezd fel a következő utazásodra.”

És mi csak remélni tudjuk, hogy ez még csak az első találkozás volt. Hiszen ha egy világsztár, aki a világ legszebb városaiban fordul meg, így beszél rólunk, az különösen nagy dolog.