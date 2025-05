Katalin hercegné könnyekben tört ki II. Erzsébet ajándékától: erre nem számított

Katalin hercegné 2022 januárjában ünnepelte a 40. születésnapját. A megünneplésén részt vett II. Erzsébet királynő is. A néhai uralkodó azonban nemcsak ott volt Katalin születésnapján, de ritka és méreg drága ajándékkal is meglepte Vilmos herceg feleségét. Ám cserében feltételeket is szabott,

II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án hunyt el. Az utolsó születésnapi ajándék, amit Katalin hercegnének adott, felbecsülhetetlen értékű volt. Katalin 2022 januárjában ünnepelte 40. születésnapját, és a néhai királynő állítólag felejthetetlen ajándékkal emlékezett meg az alkalomról. II. Erzsébet királynő nagyon szerette Katalin hercegnét, sok időt töltöttek együtt

Forrás: POOL Katalin hercegné II. Erzsébet magángyűjteményéből kapott ajándékot „Őfelsége rendkívül nagylelkű volt Katalin születésnapján 2022-ben, és megajándékozta néhány ékszerrel a magángyűjteményéből, amelyeket a közeljövőben különleges alkalmakkor fog viselni” — állítja egy forrás, aki azt is elmondta, hogy a lenyűgöző ajándéknak volt olyan darabja, ami könnyeket csalt Katalin hercegné szemeibe. „Egy nagyon különleges gyémántkészlet, a koronázási nyaklánc és fülbevaló ami könnyeket csalt Katalin szemébe. Az ékszereket a saját koronázásán viselte, előtte pedig az édesanyja, az anyakirályné és nagymamája, Mária királyné is hordta a férje királlyá koronázásán” — mondta el az állítólagos forrás, aki azt is elárulta, hogy a királynő négyszemközt beszélt Katalin hercegnével az ajándékról, és arra kérte, hogy csak akkor viselje az ékszert, amikor Vilmos herceget megkoronázzák.