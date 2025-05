5 infó a ma 55 éves Naomi Campbellről, ami hallatán leesik az állad: többször is elítélték a modellt - Videó

Azt hiszed, hogy Naomi Campbell nem több két formás lábnál? Engedd, hogy megváltoztassuk a véleményed!

Naomi Campbell az 55. születésnapját ünnepli.

Forrás: Getty Images Europe

Naomi Campbell 55 lett és vadítóbb, mint valaha

Brit tiniből világhírű modell

Naomi Campbell a mai napig a világ leghíresebb modelljei közé tartozik, nem véletlenül: a ma 55 éves szépség olyan tökéletes csontozattal van megáldva, hogy az már igazságtalan a többi nőre nézve.

A londoni származású manöken karrierje már egészen fiatalon elindult, mivel mindössze hét éves volt, amikor szerepet kapott Bob Marley Is This Love című klipjében, 12 évesen pedig a Culture Club ikonikus, I'll Tumble 4 ya dalában.

Talán erre mondják, hogy sikerre született: egészen gyerekkorától kezdve feltűnést keltett mindenhol, ahol járt és a folytatás csak még érdekesebb volt!

1. A felfedezés

Naomi csupán 14 éves volt, amikor az anyukájával egy bevásárlóközpontban sétált és kiszúrta őt egy modellügynök és azonban meglátta benne a potenciált. Bár Campbell ekkor még balettre járt és táncosnő szeretett volna lenni, az ügynök ajánlata olyan kecsegtető volt, hogy nem tudta visszautasítani.

2. Egzotikus származás

Különleges arcát egzotikus származásának köszönheti: édesanyja egy jamaicai táncosnő, vér szerinti apjával pedig soha nem találkozott, aki akkor hagyta el a nőt, amikor az négy hónapos terhes volt. Viszont örökölte apja vonásait, ugyanis a férfi kínai felmenőkkel rendelkezik.

3. Zenei karrier

Úgy tűnik, kicsit mindenhez ért Naomi, ugyanis a tánc és a modellkedés mellett kicsit a zenélésbe is belekóstolt: amellett, hogy feltűnt Michael Jackson, George Michael és Madonnal klipjeiben is, háttér énekelt Vanilla Ice Cool as Ice című slágerében.

4. Balhés természet

Bár az egyik legfoglalkoztatottabb modell, nem biztos, hogy sokan szeretnek vele dolgozni: híres ugyanis hirtelen természetéről és elképesztő dühkitöréseiről. Több ízben is bíróság elé kellett állnia: hol azért, mert megütötte az asszisztensét, hol azért, mert inzultált egy rendőrt, viszont börtönben sosem ült, mindig megúszta egy kis közmunkával.